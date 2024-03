Tällainen on ”meribeibi”, joka tuhoaa Venäjän sotalaivat

Ukrainan puolustustaistelu merellä on osoittautumassa menestykseksi sen kehittämien meridronejen ansiosta. Ukrainalaiset käyttävät tehokkaasta laitteesta lempinimeä ”sea baby” eli meribeibi ja sotilastekninen nimitys USV, unmanned surface vehicle eli miehittämätön pinta-alus. Virallinen nimi on Magura V5.

Viimeksi alkuviikosta nämä beibit onnistuivat tuhoamaan Venäjän laivaston aluksen.

Magura V5 on monikäyttöinen etäohjattava laite: sitä voi käyttää tiedusteluun, valvontaan, miinantorjuntaan ja etsintä- ja pelastusoperaatioilla. Mutta tutuimmaksi maailmalle se tulee todennäköisesti taistelukäytöstä.

Magura on 5,5 metriä pitkä ja painaa alle tonnin. Se pystyy kuljettamaan noin 200 kilon painoisen lastin. Maguran toimintasäde on vaikuttava: jopa 800 kilometriä. Magura kulkee 40 kilometrin tuntinopeudella, ja yhden aluksen tuotantokustannus on noin 250 000 euroa.

Se ei ole kovin suuri hinta verrattuna siihen, että vaikka yhden venäläisen partiointialuksen tuhoamiseen tarvittaisiin viisikin Maguraa ja kustannukset nousisivat 1,5 miljoonaan, niin alkuviikosta tärvellyn Mustameren laivaston Sergei Kotov -merikorvetin rakennuskustannuksiksi arvioidaan noin 65 miljoonaa euroa.

Eikä Sergei Kotov ollut ensimmäinen: helmikuun puolivälissä Ukraina käytti kymmentä Magura-USV:ta ja onnistui upottamaan Venäjän 112 metriä pitkän maihinnousualus Tsesar Kunikovin. Keskiviikkona venäläinen sotabloggari julkaisi videon, joka on väitetysti kuvattu Tsesar Kunikovilla ennen sen uppoamista. Videolla näkyy, miten venäläiset merisotilaat eivät säästele panoksia yrittäessään pysäyttää vedessä väijyvät Magurat ennen kuin joutuvat jättämään uppoavan aluksensa. Voit katsoa sen jutun lopusta.

Ukraina rahoittaa Magura-meridronejen valmistusta kansainvälisellä keräyksellä. United24-hankkeen sivujen mukaan sillä on kerätty useisiin erilaisiin tarkoituksiin noin 620 miljoonaa dollaria. United24-hankkeen suojelijoina toimivat sivujen mukaan muun muassa näyttelijä Mark Hamill ja historioitsija Timothy Snyder, jotka tukevat erityisesti varainkeräystä puolustukseen. Muita varainhankintakohteita ovat esimerkiksi tiede, jälleenrakennustyö ja lääkintäapu. Niissä toimivat suojelijoina esimerkiksi miljardööri Richard Branson, laulaja-näyttelijä Barbra Streisand, historioitsija Francis Fukuyama ja astronautti Scott Kelly.

The crew of the Tsezar Kunikov tries to protect the ship from Ukrainian naval drones. pic.twitter.com/lbfJ5siWAM

— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) March 6, 2024