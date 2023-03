Suomen Nato-selvitystä tehnyt tutkija tylyttää Vladimir Putinia: Sait Nato-rajan Viipurista Petsamoon

Maineikas ranskalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Francois Heisbourg suitsuttaa Turkin parlamentin hyväksyntää Suomen Nato-jäsenyydelle ja ryöpyttää Venäjän diktaattori Vladimir Putinia.

– Putin on huippuluokan strategi, Heisbourg toteaa sarkastisesti Twitterissä.

Hän jatkaa, että Suomesta tulee nyt Naton täysjäsen 400 päivää sen jälkeen, kun Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan alkoi.

– Venäjä on nyt lisännyt 1340 kilometriä lisää rajaa Naton kanssa, aina Petsamosta Viipuriin. Seuraava askel: Ruotsin jäsenyyden saaminen valmiiksi, Heisbourg toteaa.

Francois Heisbourg on tullut Suomessa tunnetuksi erityisesti yhtenä vuonna 2016 valmistuneen Nato-selvityksen laatijoista. Ulkopoliittisen instituutin silloisen johtaja Teija Tiilikaisen, suurlähettiläs René Nybergin ja ruotsalaisen veteraanidiplomaatti Mats Bergquistin kanssa tehdyssä raportissa ruodittiin Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia. Eräs keskeisiä lopputulemia oli tuki Suomen ja Ruotsin liittymiselle yhdessä. Tätä Heisbourg on pitänyt esillä myöhemminkin.

Ranskalaistutkija totesi viimeksi helmikuussa, että Suomen ja Ruotsin tulisi mennä Naton jäseniksi yhdessä ja että vuoden 2016 raportin strategiset perustelut eivät ole muuttuneet.

Putin is a great strategist: 400 days from the Russian invasion of 🇺🇦 to 🇫🇮 's full membership of NATO. 🇷🇺 has now added 1340 km more of border contact with NATO, from Petsamo to Viipuri. 🇫🇮 🇫🇮 🇫🇮 🇫🇮.

Next step: completing Sweden's full accession 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 https://t.co/J1vWgxLqZT

— François Heisbourg (@FHeisbourg) March 31, 2023