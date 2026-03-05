Lakiesitys ydinaserajoitusten poistamisesta lähtee lausunnoille

Suomessa on valmisteltu hiljaisuudessa lakiesitystä joka muuttaisi ydinenergia- ja rikoslakeja. Esityksen tarkoituksena on poistaa lainsäädännölliset esteet Suomen sotilaallisen puolustuksen mahdollistamiseksi osana liittokuntaa sekä Naton pelotteen ja yhteisen puolustuksen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok) sanoi tiedotustilaisuudessa, että hänestä tämä on ainoa keino maksimoida Suomen turvallisuus.

Tällä hetkellä Suomen laki ei salli esimerkiksi edes kauttakulkua, kuten ylilentoja kriisitilanteessa, mikä on keskeinen kysymys. Suomi on myös Naton jäsen. Myös Suomen ja Yhdysvaltain DCA-sopimus on asiassa olennainen.

Voimassa olevassa lainsäädännössä ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa on täysin kiellettyä. Lakiesityksessä esitetään, että ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa olisi jatkossa mahdollista, jos se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustukseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan tähän asti salassa valmistellun esityksen tarkoituksena on varmistaa, että Naton pelote on uskottava. Puolustusministeriön mukaan tulee parantamaan ennaltaehkäisevää pelotetta.

Tiedotteen mukaan lakimuutos turvaisi toimintaedellytykset Naton ohella myös kahden- ja monenvälisessä yhteistyössä. Lainsäädäntömuutoksella Suomen osallistuminen Naton ydinpelotteeseen saatettaisiin vastaavalle tasolle Suomen läheisimpien kumppaneiden kanssa.

Naton strategisen konseptin mukaisesti Naton ydinpelotteen tarkoitus on rauhan säilyttäminen, painostuksen estäminen sekä pelotteen luominen aggressiota vastaan. Niin kauan kuin ydinaseita on olemassa, Nato pysyy ydinaseliittona. Nato kuitenkin tavoittelee ydinaseetonta maailmaa turvallisuusympäristöä vakauttamalla. Nato on luonteeltaan puolustuksellinen organisaatio ja sen toiminnassa noudatetaan kansainvälistä oikeutta. Kaikki Naton jäsenvaltiot, mukaan lukien Suomi, ovat ydinsulkusopimuksen (NPT) osapuolia ja sitoutuneet sopimuksen toimeenpanoon.

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan lainsäädäntömuutoksessa ei ole kyse siitä, että Suomi tavoittelisi alueelleen ydinaseita. Samaa sanoi Antti Häkkänen tiedotustilaisuudessa.

Esitetty ydinenergialain muutos ei ole ristiriidassa Suomen kansainvälisten velvoitteiden kanssa ja Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia, kuten ydinsulkusopimusta sekä ydinkoekieltosopimusta sovelletaan kuten aiemminkin. Suomi toimii jatkossakin aktiivisesti joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi ja niistä koituvien uhkien torjumiseksi.

Ydinräjähteiden hankkiminen, valmistaminen, kehittäminen ja räjäyttäminen sekä tutkimustoiminnan harjoittaminen ydinräjähteen valmistamista varten säilyisivät kaikissa tilanteissa Suomessa kriminalisoituna ydinräjähderikoksena. Lisäksi terroristisessa tarkoituksessa tehty ydinräjähderikos pysyisi edelleen nykyiseen tapaan kriminalisoituna.