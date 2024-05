Satamalakko iski pahasti verkkokauppaan, laskua yli 30 prosenttia

Verkkokauppa putosi ensimmäisellä vuosineljänneksellä peräti 31 prosenttia, kertoo tuore Verkkokauppaindeksi.

– Ennen kaikkea arvokkaampaa kauppaa on jäänyt tekemättä. Siltä näyttää, että verkkokauppa on kärsinyt kovan kolauksen maaliskuun satamalakosta, toteaa indeksiä tuottavan Vilkas Group Oy:n toimitusjohtaja Markku Korkiakoski tiedotteessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Heikentyneen ostovoiman muutenkin piinaama verkkokauppa on ottanut uuden iskun maaliskuun satamalakosta. Noin 2 000 suomalaisen verkkokaupan todellista myyntiä seuraava Verkkokauppaindeksi kertoo taas uudesta syvästä sukelluksesta.

– Yli 30 prosentin pudotus verkkokauppaan on tietenkin alalle todella huono uutinen. Tilausmäärissä pudotus jää kuitenkin alle kymmeneen prosenttiin. Siksi tiedämme, että ennen kaikkea arvokkaampaa kauppaa on jäänyt tekemättä. Siltä näyttää, että verkkokauppa on kärsinyt kovan kolauksen maaliskuun satamalakosta. Kun tavaraa ei ole saatu kauppiaille, ei sitä ole myöskään pystytty myymään, tiivistää Korkiakoski

Vilkas on Suomen johtava verkkokauppatoimittaja, jolla on tiiviit suhteet verkkokauppiaisiin.

– Esimerkiksi polkupyöriä on jäänyt satamiin, vaarantaen sesonkimyynnin, kertoo Korkiakoski.

– Ulkomaankauppatilastojen mukaan tammi-helmikuu yhteensä oli jo laskusuunnassa. Lakolla oli suuri vaikutus sekä vientiin että tuontiin maaliskuussa. Osa tuonnista on pystytty korvaamaan ro-ro-aluksissa kulkevilla rekoilla, mutta suuremmat tavarat tuodaan merikonteissa, kertoo Tullin tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä.

– Polkupyörät, pesukoneet, televisiot ja yleensä kookkaampi tavara on siksi päätynyt verkkokauppiaille vain pieneltä osin. Vuoden ensimmäinen neljännes jäi varmasti heikommaksi, kun konttiliikenne keskeytyi satamissa 12.3.2024 alkaen. Suuria kappalemääriä pientä tavaraa tuodaan lentorahtina, mutta isommat tavarat tuodaan konteissa merirahtina, Penttilä jatkaa.

Pomppu ylös toisella vuosineljänneksellä?

Verkkokauppa on luisunut viime vuoden alusta vauhdilla alaspäin kuluttajien heikentyneen ostovoiman ja talouden epävarmuuden takia. Vuoden 2024 alkuun toivottiin käännettä parempaan.

– Talouden yleiskuva kuitenkin heikkeni ja satamalakko oli siihen päälle oma lukunsa. En uskalla vetoa lyödä, mutta kakkoskvartaalilla on silti jo mahdollisuus parempaan. Joka tapauksessa nyt on aika kehittää ja laittaa verkkokauppaa uuteen iskuun, koska kun nousu tosissaan taas alkaa, silloin ei enää ehdi, ennakoi Korkiakoski.

Tullilla on verkkokaupalle tarjottavana edellisvuodesta lupaava esimerkki. Tilastojohtaja Penttilän mukaan lakon aiheuttama tukos maaliskuussa saattaa ainakin osin kompensoitua nousuna kakkoskvartaalilla.

– Viime vuoden helmikuun kahden viikon satamalakko kompensoitui maaliskuussa 2023. Vuoden 2024 neljän viikon satamalakko vaikutti viime vuotista enemmän, joten maaliskuussa odottamaan jäänyt konttitavara alkaa purkautua kauppiaille kakkoskvartaalilla ja sen myötä voi tulla verkkokaupassa pomppu ylöspäin, taustoittaa Penttilä.