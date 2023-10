Ruotsalainen rikollisliiga toi Suomeen satoja kiloja huumeita

Helsingin poliisi ja Keskusrikospoliisi ovat paljastaneet laajan kansainvälisen huumausaineiden levitysorganisaation, jonka epäillään tuoneen Suomeen satoja kiloja huumausaineita.

Poliisi onnistui takavarikoimaan yli sata kiloa huumausaineita, 230 000 huumaavaa tablettia ja yli 200 000 euroa käteistä rahaa. Lisäksi esitutkinnan aikana selvitetyllä tiedolla tehtiin huomattavia huumausaine- ja ampuma-asetakavarikoita muun muassa Ruotsissa.

Esitutkinnan aikana otettiin kiinni 30 henkilöä, joista 17 on edelleen vangittuina. Rikoksista epäillyt ovat syntyneet pääosin 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alkupuolella. He ovat Ruotsin, Iso-Britannian, Somalian, Serbian, Norjan, Irakin, Ukrainan, Kosovon, Turkin ja Suomen kansalaisia.

– Alkuvuonna 2023 Helsingin poliisilaitoksen kenttäpartiot takavarikoivat eri poliisitehtävien yhteydessä katujengeihin liittyviltä henkilöiltä huumausaineita ja käteistä rahaa sekä useita ampuma-aseita. Yhden liikennepysäytyksen yhteydessä takavarikoitiin 1,5 kiloa amfetamiinia ja ampuma-aseiden osia. Tästä pysäytyksestä alkoi tämän kokonaisuuden selvittäminen, sanoo rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

Alkuvuonna 2023 poliisi teki pääkaupunkiseudulla havaintoja myös katujengeihin liittyvien henkilöiden seurassa liikkuneista ruotsalaisista ammattirikollisista. Esitutkinnassa alettiin selvittää, kytkeytyykö huumausainerikoskokonaisuus Ruotsiin.

– Tutkimme muun muassa ryhmän keskinäistä viestintää ja sitä kautta selvitimme erilaisista nimimerkeistä koostuneen henkilöpiirin. Esitutkinnassa nimimerkit alkoivat yhdistyä henkilöihin ja epäilyttäviin tapahtumiin, sanoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Nikkanen Helsingin poliisilaitokselta.

Esitutkinnassa kävi ilmi, että eri maista Suomeen saapuneet epäillyt vuokrasivat itselleen asuntoja lyhyiksi ajanjaksoiksi. Asunnot vuokrattiin ilman sopimuksia ja vuokra maksettiin käteisellä.

Asunnoista liikuttiin ulos erityisesti öisin ja matkaa tehtiin takseilla. Yöllisiä tapahtumia seuraavina päivinä ja viikkoina asuntojen ympäristössä liikkui normaalia enemmän autoja ja ihmisiä. Esitutkinnan perusteella toiminta näytti huumausaineiden edelleen levittämiseltä.

Tutkinnan edetessä poliisi sai selville organisaation toimintamallin ja selvitti tapaamispaikkoja, joissa maahantuodut huumausaineet luovutettiin rekoista jakelijoille. Yksi tapaamispaikka sijaitsi Espoossa kaatopaikan lähellä.

Pari kuukautta kestäneen tiedonhankinnan jälkeen poliisi seurasi yöllä viimeiseksi jääneen huume-erän maahantuontia. Ryhmän toimijoihin kuulunut taksinkuljettaja lähti uudelle huumeiden vastaanottomatkalle ja nouti kyytiinsä verkoston keskeisen kumppanin.

– Huhtikuussa poliisi otti kiinni huumausaineita kuljettaneen rekan kuljettajan, kaksi huume-erän vastaanottajaa ja useita muita ryhmään kuuluneita epäiltyjä. Esitutkinnassa oli selvitetty useita huumausaineiden säilytysasuntoja eri puolilla pääkaupunkiseutua. Kiinniotto-operaation aikana tehtiin etsintöjä useisiin kohteisiin ja takavarikoitiin yli 100 kiloa huumausaineita, kertoo tutkinnanjohtaja Mikko Nikkanen.

Rikollisverkostossa huumausaineiden maahantuojat vastasivat rekkalogistiikasta ja toinen ryhmä hallitsi huumeiden tilaamista, vastaanottoa sekä levitystä. Verkostoon kuului lisäksi ryhmä, joka huolehti rahojen kuljettamisesta.

Esitutkinnassa havaittiin, että verkoston jäsenet vaihtuivat eri tehtävissä ja että sitä johdettiin ulkomailta käsin. Suomessa huumausaineiden maahantuojat ja levittäjät olivat pääosin toisen polven maahanmuuttajia.

Rikostarkastaja Sainion mukaan on uusi ilmiö, että ruotsalainen järjestäytynyt rikollisuus on näin vahvasti osallisena suomalaisessa huumausainekaupassa. Myös huumausaineiden vastaanotto ja levitys oli maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hallussa, eikä osallisena ollut kantasuomalaisia epäiltyjä.

Takavarikkoon lähes 240 000 euroa käteistä

Poliisi takavarikoi tutkinnassa lähes 240 000 euroa käteistä rahaa.

– Esitutkinnassa selvitettiin, että ryhmä järjesteli ainakin yli 2,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa ulos Suomesta. Rahaa kuljetettiin rekka-autoilla muun muassa Turkkiin. Osa huumemaksuista on hoidettu myös muulla tavalla kuin käteisellä. Rahojen kuljettajia ja järjestelijöitä on myös vangittuina. On tärkeää huomata, että rikollisen rahan edelleen järjesteleminen on keskeistä toimintaa uusien huume-erien toimitusten kannalta, sanoo tutkinnanjohtaja Mikko Nikkanen.

Hämärä mustavalkoinen kuva ulkoa. Vasemmalla rekka ja tilataksi, joiden välissä sumea henkilö kantaa jotain. Etualalla aidanpätkä tai vastaava. Taustalla mahdollisesti havupuita ja enimmäkseen koivuja.

Poliisi tutki verkoston Ruotsissa asuvia jäseniä, jotka vastasivat osaltaan verkoston huumausaineiden maahantuonnista. Epäiltyjä on yhteensä kuusi, joista kaksi odottaa edelleen luovuttamista Suomeen. Henkilöillä on saadun tiedon perusteella kytkös ruotsalaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Esitutkintaa tehtiin tiiviissä yhteistyössä Ruotsin viranomaisten kanssa.

– Suomen esitutkinnassa saatujen tietojen avulla Tukholman poliisi pystyi kohdistamaan tutkintatoimia henkilöihin ja osoitteisiin Ruotsissa ja selvittämään kokonaisuuteen liittyviä tapahtumia sekä takavarikoimaan aineistoa, jotka vahvistivat Suomen viranomaisten epäilyt organisaation toiminnasta ja toiminnan laajuudesta, kertoo Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen.

Ruotsin poliisi teki kesäkuussa 2023 Suomen esitutkinnassa selvitetyn tiedon perusteella etsinnän paikkaan, josta takavarikoitiin yli 100 kiloa huumausaineita ja suuri määrä erittäin vaarallisia aseita.

Nyt selvitetyllä rikoskokonaisuudella on suora vaikutus Suomen huumausainemarkkinaan ja siihen liittyvään rikolliseen toimintaan.

– Suora yhteys ruotsalaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen on huolestuttava asia Suomen kannalta. Huumausainerikollisuuteen kuuluu olennaisena osana väkivalta ja ampuma-aseet, joiden käyttökynnys on Ruotsissa tällä hetkellä hyvin matala. Onnistunut esitutkinta on tärkeässä roolissa, kun pyritään estämään kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden leviäminen Suomessa, sanoo rikostarkastaja Kimmo Sainio.