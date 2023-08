Rintamalta palannut Wagner-sotilas syyllistyi massamurhaan Karjalassa

Ukrainasta palannut Wagnerin palkkasoturi Igor Sofonov on murhannut julmasti kuusi ihmistä Derevyannoyen kylässä Venäjän Karjalassa.

Sofonovin, 37, kerrotaan murtautuneen ensin yhteen taloon rikoskumppaninsa kanssa, puukottaneen sen asukkaat sekä sytyttäneen talon tuleen. Tämän jälkeen kaksikko murtautui naapuritaloon ja tappoi myös sen asukkaat, sekä sytytti talon tuleen. Kylä sijaitsee Petroskoin lähistöllä.

Hyökkäyksissä menehtyivät iäkäs mies ja hänen poikansa, sekä liikuntarajoitteiset veljekset, heidän siskonsa ja vieraana ollut eläkeläinen. Miehet otettiin nopeasti kiinni tekojen jälkeen.

Asiasta kertovat Komsomolskaya Pravda sekä The Barents Observer. Jälkimmäisen mukaan Sofonov on varmistetusti taistellut Luhanskissa viime vuonna.

Lehden mukaan Sofonov ja hänen rikoskumppaninsa Maxim Bochkaryov ovat sarjarikollisia, joilla on useita väkivalta- ja muita tuomioita. Miehet ovat istuneet rangaistuksiaan yhdessä, mistä kielivät Sofonovin sosiaaliseen mediaan jakamat vankilaympäristössä otetut yhteiskuvat.

Sofonov on tiettävästi palvellut Wagner-joukoissa useita kuukausia, mutta palvelus on hänen sosiaalisen median tilinsä mukaan saattanut katketa haavoittumiseen.

Sofonov, koodinimeltään ”Karel”, on myös jakanut kuvan, jossa poseeraa muutaman Wagner-toverinsa kanssa ja ilmoittanut kommenttiketjussa: ”olemme kaikki rikollisia”. Palkkasotilasarmeija on kuuluisa rikollisten värväyksestä riveihinsä.

In Russia, a #Wagner PMC mercenary who returned from the war killed 6 people.

The incident took place in the village of Derevyanoe in the Republic of Karelia. Together with an accomplice, 37-year-old criminal Igor Sofonov first broke into one house and killed all its residents.… pic.twitter.com/OS1tU35RcS

— NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2023