Evp-kenraali varoittaa Taiwania: Tämä paljastui Kiinan harjoituksesta

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryan nostaa esiin huomioita Kiinan järjestämästä Yhdistynyt Miekka 2024A -sotaharjoituksesta, jossa Taiwan ympäröitiin joka suunnasta mereltä ja ilmasta.

– Kiinan asevoimat parantaa hitaasti kykyään suorittaa puolustushaarojen yhteisiä operaatioita. Tämä on todella vaikeaa. Länsimaiden sotilaallisilla instituutioilla on kestänyt vuosikymmeninä tämän kehittämisessä. Emmekä vieläkään täysin hallitse sitä, hän sanoo viestipalvelu X:ssä.

– Kiinan harjoitus oli hyvä testi maan asevoimien suunnittelu- ja toteutuskyvylle erityisesti ilmassa ja merellä.

Kiina on lähettänyt säännöllisesti hävittäjiä ja sota-aluksia Taiwanin ilma- ja meripuolustusalueen lähelle jo vuosien ajan.

Ryanin mukaan erityisesti USA ja Japani ovat seuranneet, kuinka Kiinan asevoimat johtaa ja operoi toimintaa.

– Kuinka keskitettyjä komentomenetelmät ovat ja kuinka nopeasti niitä voidaan mukauttaa olemassa olevan suunnitelman pohjalta?

– Voimme tehdä monia havaintoja valvonta- ja tiedusteluverkostosta, jota Kiinan asevoimat on käyttänyt harjoituksen suunnitteluun ja suorittamiseen. Vaikka he ovat toimineet varovaisesti, he ovat samalla paljastaneet monia erilaisia havaitsemis- ja tiedustelujärjestelmiä.

Mick Ryan sanoo Kiinan asevoimien paljastaneen myös osan logistisista tukijärjestelmistään harjoituksen aikana.

– Tämä on tärkeää, jotta voidaan kartoittaa niiden vahvuudet ja heikkoudet. Kuten olemme oppineet Ukrainassa, logistiikkayhteydet ovat kriittisiä ja maalitettavissa olevia haavoittuvuuksia vihollisen sotilasjärjestelmissä.

Taiwanin kysymys

Hänen mielestään on myös mielenkiintoista arvioida, kuinka paljon Peking antoi poliittista ohjausta asevoimille harjoitusta varten. Tästä on tosin vaikeampi tehdä huomioita.

– Kuinka paljon autonomiaa sotilasjohtajilla on operaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa?

Ryanin mukaan on myös syytä tarkkailla, kuinka tehokkaita Kiinan asevoimien kyber-, avaruus- ja informaatiovaikuttamisen joukot ovat.

– Voimme ehkä arvioida, kuinka nopeasti Kiinan asevoimat voi toteuttaa saarron Taiwanin ympärillä, jos se niin päättää. Monien Kiinan asevoimien yksiköiden asento ja sijainti harjoituksen aikana vastasi lähes täsmälleen Taipein ja muiden suurten satamien saartamiseen tarkoitettua joukkoa.

Hän kertoo, että nyt on voitu nähdä Kiinan ilma- ja merivoimien kaluston suorituskykyjä. Siten voidaan analysoida niiden vahvuuksia ja heikkouksia.

– Kiinan harjoitus tarjoaa näkemyksiä maan asevoimien yleisestä kunnosta ja siitä, kuinka valmis se on sotilaallisiin toimiin Taiwania vastaan vuoteen 2027 mennessä presidentti Xi Jinpingin ohjeiden mukaan.

– Xi ja Kiinan kommunistinen puolue eivät peräänny millimetriäkään vaatimuksistaan saada Taiwan (ensimmäistä kertaa) osaksi Kiinaa. He ovat tehneet selväksi, että tästä asiasta ei neuvotella ja että sotilaallinen vaihtoehto on pöydällä. Siksi liittolaisten pelote läntisellä Tyynellämerellä on ratkaisevan tärkeää.

Taiwan, eli Kiinan tasavalta, toimii Taiwanin saarella. Konflikti syntyi, koska 1940-luvulla Kiinan sisällissodan hävinneet Kiinan tasavaltaa puolustaneet joukot ja hallinto vetäytyivät saarelle. Kiina pitää Taiwania maakuntanaan ja on huolissaan, että USA olisi vesittämässä yhden Kiinan politiikkaansa, jota se on noudattanut vuodesta 1979. USA on tukenut Taiwania pitkään muun muassa aseavulla, mutta ei ole virallisesti tunnustanut sitä itsenäiseksi valtioksi.

Kiina on todennut liittävänsä Taiwanin itseensä ajan myötä, vaikka operaatio vaatisi voimankäyttöä.