Alexander Stubb listasi Viron parlamentissa kolme tosiasiaa Venäjästä

Virossa valtiovierailulla oleva Alexander Stubb on pitänyt puheen Viron parlamentissa eli riigikogussa.

– Virolla on erityinen paikka suomalaisten sydämissä. Meillä on yhteinen identiteetti, yhteiset juuret ja samankaltainen kieli. Välillä meidät on revitty erilleen, mutta löydämme aina takaisin toistemme luo. Meillä on yhteinen tulevaisuus. Tänään enemmän kuin koskaan, presidentti Stubb puhui virolaisille kansanedustajille.

Stubb kertoi käyneensä Virossa kymmeniä kertoja sekä työn että vapaa-ajan merkeissä.

– Ensimmäinen kerta oli yli kolmekymmentä vuotta sitten. Viro oli tuolloin saanut itsenäisyytensä takaisin. Muistan hyvin, kuinka innostunut olin, kun nuorena opiskelijana seurasin laulavaa vallankumoustanne Yhdysvalloista. Vietin jopa yhden lukukauden matkustelemalla Baltian maissa opiskelijatovereideni kanssa vuoden 1992 alkupuolella. Kerroin amerikkalaisille ystävilleni ylpeänä virolaisten veljiemme ja sisartemme sankarillisista ponnisteluista. Viro oli vihdoin vapaa maa, Stubb muisteli puheessaan.

– Rakkauteni Viroon alkoi kuitenkin paljon aikaisemmin. Kun olin pieni, isäni kertoi rohkeasta veljeskansasta, joka kärsi Neuvostoliiton sortovallan alla. Puhuimme paljon viron kielestä, kulttuurista ja tietenkin urheilijoista, hän jatkoi luettelemalla virolaisia takavuosien urheilijatähtiä.

Presidentti sanoi, että Viron liittyminen Euroopan unioniin ja euroon olivat hänelle suuri ilon aihe.

– Olin yhtä mielissäni, vaikkakin hieman kateellinen, kun liityitte Natoon. Vain muutama vuosi itsenäistymisenne jälkeen olitte itse asiassa jo paremmin integroituneet läntisiin instituutioihin kuin Suomi, tai mikään muukaan Pohjoismaa. Tämä oli tietenkin hyvä uutinen Itämeren turvallisuuden kannalta ja erityisesti Suomen kannalta. Teidän Nato-jäsenyytenne toi suojaa myös meille. Samalla meidän vahva ja itsenäinen puolustuksemme toi vakautta alueelle.

Stubbin mukaan Suomen ja Viron pitää olla jatkuvasti varuillaan Venäjän kaltaisen imperialistisen vallan naapurimaina.

– Meille ulko- ja turvallisuuspolitiikka on aina eksistentiaalinen kysymys, hän sanoi.

– Voitte luottaa siihen, että hoidamme oman osuutemme liittokunnassa. Ymmärrämme vastuun, joka johtuu Naton ja Venäjän välisen rajan kaksinkertaistumisesta. Kansallinen puolustuskykymme vahvistaa Euroopan koillisosan turvallisuutta. Tämä yhdistettynä kokonaisturvallisuusajatteluumme vahvistaa Natoa Itämeren alueella jatkossakin. Ja jälleen kerran, teemme sen yhdessä Viron kanssa.

Presidentti listasi puheessaan kolme tosiasiaa Venäjästä.

– Suomalaisilta, kuten myös virolaisilta, kysellään usein Venäjästä. Tilanteemme perustuu pohjimmiltaan kolmeen yksinkertaiseen tosiasiaan. Ensinnäkin Venäjä jatkaa lähivuosina sotilaallisen voimansa kasvattamista ja saavuttaa vastaavan tason kuin aloittaessaan hyökkäyksensä Ukrainaan. Toiseksi, mikään ei viittaa siihen, että Venäjän ulkopolitiikka olisi muuttumassa aggressiivisesta ja laajentumishaluisesta kohti rauhanomaista rinnakkaiseloa. Kolmanneksi, Venäjä ei ole lähiaikoina kehittymässä liberaaliksi demokratiaksi, Stubb sanoi.

Tämän vuoksi Stubbin mukaan on tärkeää varmistaa, että Ukraina voittaa sodan. Samalla hänen mukaansa on jatkossakin pidettävä huolta siitä, että Naton puolustus ja pelote pysyvät vahvoina.

– Uusi normaali on se, että Venäjä jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa ja käynnistää samalla erilaisia hybridioperaatioita yrittäen pelotella ja horjuttaa kaikkien EU- ja Nato-maiden vakautta. Näemme tämän Euroopassa viikko toisensa jälkeen. Paras vastaus on pysyä tyynen rauhallisena. Paras tapa estää tilanteen eteneminen pidemmälle on varautuminen. Ja juuri sitä me teemme, Stubb sanoi.

– Lyhyellä tähtäimellä meidän on jatkettava Ukrainan tukemista taloudellisesti ja sotilaallisesti. Keskipitkällä aikavälillä meidän on autettava Ukrainaa saavuttamaan oikeudenmukainen rauha. Pitkällä tähtäimellä meidän on varmistettava, että Ukrainasta tulee EU:n ja Naton täysivaltainen jäsen, hän jatkoi.

