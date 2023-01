Wagner-johtaja kertoo sotilaille: Tarvitsin rikollisia kykyjänne

Venäläinen yksityinen palkka-armeija Wagner on julkaissut johtajansa Jevgeni Prigozhinin puheen, jossa hän kiittää Ukrainan sotaan värvättyjä vankeja.

Jutun alla olevalla videolla hänen edessään seisoo miehiä, jotka ovat ilmeisesti suorittaneet kuuden kuukauden palveluksen rintamalla ja saaneet siten vapautuksen vankilasta. Videon perusteella miehet ovat lähtemässä takaisin Venäjälle.

– Tarvitsin rikollisia kykyjänne tappaakseni vihollisen sodassa, mutta niitä ei tarvita nyt (Venäjällä). Olkaa hyviä, soturipäällikkö Prigozhin puhuu vangeille.

Venäläinen ihmisoikeusaktivisti Olga Romanova arvioi marraskuussa, että Wagner on värvännyt noin 35 000–40 000 vankia Ukrainan sotaan. Vangeille on tarjottu vastineeksi rahaa ja vapautusta vankilasta. Sukulaisten kertomusten mukaan vankeja on myös pakotettu liittymään kiduttamalla.

Videolla Prigozhin väittää muistavansa, kun hänen edessään seisovia miehiä värvättiin vankiloissa.

– Monet teistä epäilivät, mutta katsokaa nyt itseänne. Teillä on rahaa, mitaleja ja olette polttaneet tarpeeksi adrenaliinia lastenlapsillenne, hän puhuu.

Wagner-joukkojen on kerrottu kokeneen viime aikoina kovia tappioita Soledarin ja Bahmutin suunnalla käydyissä taisteluissa. Kuolleita palkkasotilaita on tiettävästi kuljetettu rahtirekoilla takaisin Venäjälle.

Looking into the crowd, Prigozhin claims to remember several of the men when he recruited them. “Many of you had doubts, but now look at you.” “You’ve got money, medals, and you burned enough adrenaline out there for your great-grandkids!” https://t.co/mwMEaiO8qv

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) January 17, 2023