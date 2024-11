Puola toivoo Naton sallivan venäläisten ohjusten torjumisen Ukrainan yllä

Puolan ulkoministeri Radosław Sikorski toivoo Ukrinformin mukaan, että Nato ja sen jäsenmaat, erityisesti Yhdysvallat, muuttavat kantaansa ja suostuvat liittoutuneiden ilmapuolustuksen torjua venäläisiä ohjuksia Ukrainan ilmatilassa.

Puolan ulkoministeriön tiedottaja Paweł Wrońskin mukaan Sikorski on pitkään kannattanut, että liittoutuneet voisivat torjua Puolaan suuntautuvia venäläisiä ohjuksia niiden ollessa Ukrainan yläpuolella. Wroński huomautti, että Sikorskin kanta, josta hän edelleen pitää kiinni, on ”toistuvasti kohdannut kritiikkiä Naton sisällä”.

– Kuten tiedämme, Nato-maat sekä itse järjestö ja jopa Yhdysvallat ovat vastustaneet tätä aloitetta. Ministeri Sikorski on kuitenkin edelleen toiveikas, että tämä (liittolaisten) kanta voi muuttua, Wroński sanoi.

Aiemmin Sikorski vastasi myönteisesti X-viestissään kahden Yhdysvaltain kongressiedustajan vetoomukseen presidentti Joe Bidenille, jossa hän kehotti Bidenia sallimaan Puolan torjua venäläisiä ohjuksia Ukrainan yllä.

Yhdysvaltain Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökomission (Helsinki-komissio) johtajat, republikaani Joe Wilson ja demokraatti Steve Cohen, kehottivat Bideniä antamaan Puolalle luvan torjua venäläisiä ohjuksia Ukrainan yllä osana itsepuolustustoimia.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut, että Ukraina on johdonmukaisesti pyytänyt Puolaa torjumaan ohjuksia Ukrainan ilmatilassa. Varsova on vastannut olevansa valmis tekemään niin, jos Nato tukee tällaista päätöstä.