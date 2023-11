Pekka Toveri Moskovan ”siirtolaispommista”: Järjestelmää pitää muuttaa

Kokoomuksen kansanedustaja ja pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri katsoo, että kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa turvapaikanhaun järjestelmää pitäisi uudistaa.

Toveri viittaa X:n ketjussaan Venäjän vaikuttamisoperaatioiden paljastajana tunnetun Tampereen yliopiston tutkija Pekka Kallioniemen arvioihin.

– Venäjä käyttää kansainvälisiä sopimuksia hyökkäysaseina. Järjestelmä pitää muuttaa niin, että todella hädänalaiset ihmiset saavat apua joutumatta Venäjän rikollisesti hyväksikäyttämäksi, Toveri kirjoittaa.

Pekka Kallioniemi avaa omassa ketjussaan ”siirtolaispommiksi” nimittämäänsä Venäjän ja Valko-Venäjän viime vuosina kohti Eurooppaa järjestämää turvapaikanhakijoiden virtaa. Tutkija muistuttaa, kuinka Venäjä ryhtyi järjestämään pohjoisessa tulijoita Suomen ja Norjan rajalle vuosina 2015-2016. Suomeen saapui tuolloin verrattain lyhyessä ajassa itärajan yli 1700 turvapaikanhakijaa.

– Tiedämme nyt, että tämä vuoden 2015 operaatio oli vastatoimi lännen Venäjälle Krimin anneksoinnin takia asettamiin pakotteisiin.

Kallioniemi nostaa esiin myös ”Venäjän nukkevaltio” Valko-Venäjän vuonna 2021 aloittaman ”oman siirtolaispommin” käytön Puolaa ja Baltiaa vastaan. Hän muistuttaa Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukashenkan uhanneen heinäkuussa 2021 hukuttaa Euroopan huumeisiin ja siirtolaisiin. Valkovenäläiset matkailuyritykset alkoivat pian tämän jälkeen mainostaa Lähi-idän maissa helppoa reittiä EU-alueelle. Lennot Minskin ja Bagdadin välillä kaksinkertaistettiin ja Irakissa myytiin halpoja lentolippuja.

Puolassa ja Baltiassa tulijoilta on pääasiassa evätty pääsy maahan rajalla turvapaikkavaatimuksista huolimatta. Latvian entinen ulko- ja puolustusministeri Artis Pabriks puolusti käytäntöä viime viikolla Verkkouutisten haastattelussa.

– Kun nähdään, että heidän poliisiviranomaisensa ja asevoimansa tuovat näitä ihmisiä autoilla rajalle, auttavat heitä ja jopa leikkaavat reikiä raja-aitoihimme ja kun tiedetään tarkoituksena olevan turvallisuutemme horjuttaminen, miksi meidän pitäisi taipua tällaiseen venäläiseen ja valkovenäläiseen toimintaan, hän muun muassa sanoi.

Tutkija Pekka Kallioniemen Venäjä käy nyt samanlaista hybridisotaa Suomea vastaan. Syinä hän pitää Nato-jäsenyyttä ja Suomen Ukrainalle antamaa tukea.

– Prosessi etenee todennäköisesti seuraavasti: Venäjän tiedustelupalvelut markkinoivat tilaisuutta tulla Eurooppaan Venäjän kautta halvoilla lennoilla ja kuljetuksilla rajalle. Näitä mahdollisuuksia markkinoidaan myös sosiaalisen median alustoilla. Tulijoille annetaan sitten ohjeet siitä, miten turvapaikanhakijan status saadaan, pannaan autoihin, jotka vievät heidät rajalle ja minkä jälkeen he yrittävät pyöräillä rajan yli.

Kallioniemen mukaan pysähtymistä rajan venäläiskaupungeissa ei sallita eivätkä Venäjän viranomaiset tee mitään tulijoiden pysäyttämiseksi ennen Suomen raja-asemia.

– Näistä hybridioperaatioista hyötyvät Venäjä, rikollisjärjestöt ja Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maiden köyhien alueiden ihmisiä hyväksikäyttävät ihmissalakuljettajat. He hyväksikäyttävät myös eurooppalaista pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa.

Kallioniemi arvioi tällaisen vaikuttamisen hyödyttävät myös Kreml-myönteisiä ja maahanmuuttovastaisia puolueita kuten Saksan AfD:tä.

