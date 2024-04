Kiovassa evakuoitiin kahta sairaalaa, taustalla Valko-Venäjän KGB:n uhkaus

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa evakuoitiin perjantai-iltana kahta sairaalaa, joista toinen on lastensairaala. Asiasta kerrotaan Kiovan kaupungin virallisella Telegram-kanavalla.

Viranomaisten mukaan syy evakuoinnille on verkossa kiertävä video, jolla suoraan uhataan näitä kahta laitosta vihollisen iskuilla. Kyiv Post -lehden mukaan videossa on kyse Valko-Venäjän valtion turvallisuuskomitean KGB:n johtajan kommenteista, joiden mukaan rakennuksissa on sotilaita, jotka ”piileskelevät sairaiden lasten takana”, ja että tämän vuoksi sairaalat olisivat laillinen sotilaallisen operaation kohde.

Kiovan kaupunki on vastannut, että väitteet ovat täydellistä valetta ja vihollisen provokaatiota, jonka varjolla halutaan iskeä pääkaupungin sosiaaliseen infrastruktuuriin.

Viranomaiset siirtävät potilaat alueen muihin sairaaloihin, hallinnon edustaja kertoi.