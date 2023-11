Koko itärajan pelättiin repeävän – Näin Kreml lähetti turvapaikanhakijoita Suomeen 2015-2016

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla on kohdattu viime aikoina erikoinen ilmiö, joka on viranomaisten mukaan kasvussa.

Itärajalta on saapunut poikkeuksellisen suuri määrä turvapaikanhakijoita puutteellisin matkustusasiakirjoin. Kyse on ollut Venäjää kauttakulkumaana käyttävistä kolmannen maan kansalaisista. Rajavartiostosta kerrotaan Ylelle, että esimerkiksi viimeisen viikon aikana tulijoissa on ollut Irakin, Syyrian, Jemenin ja Somalian kansalaisia.

– Viranomaiset seuraavat tilannetta tarkasti. Olemme varautuneet ja toimimme tilanteen edellyttämällä tavalla. Hallituksella on hallitusohjelmankin mukaan valmius tarvittaessa käyttää kaikkia lainsäädännön toimivaltuuksia rajaturvallisuuden varmistamiseksi, sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kommentoi X-palvelussa sunnuntaina.

Ilmiön taustalla on kuitenkin Venäjän viranomaisten toiminnan muutos. Aiemmin Venäjä ei ole sallinut matkustamista Venäjältä Suomen rajanylityspaikoille, mikäli matkustajalla ei ole ollut tarvittavia matkustusasiakirjoja.

Rajavartiolaitos kertoi sunnuntaina tiedotteessa, että viime kuukausina Venäjän viranomaisten toiminta on ainakin Kaakkois-Suomen vastaisella rajalla muuttunut niin, että matkustaminen sallitaankin nyt asiakirjapuutteista huolimatta.

Kaiken perusteella kyse on Moskovan tietoisesta hankkeesta.

– Jos he avaavat tuosta reitin, meillä on kohta pakolaisongelma. Ja mihin sillä pyritään, on spekulatiivista. Miksi tapahtuu tällaista ja mitä sillä halutaan sanoa, on eri juttu, hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen kommentoi Ylelle sunnuntaina.

Toistaiseksi puhutaan vielä verrattain pienistä määristä. Elokuun alusta alkaen rajanylityspaikoille on tullut 110 henkilöä, joiden matkustusasiakirjat eivät ole kunnossa.

Aiempi kokemus itärajalla osoittaa, että määrä saadaan halutessa suureksi nopeastikin.

Kun itäraja meinasi pettää

Pohjoisen Suomen Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikoilla koettiin kummia loppuvuodesta 2015. Rajalle ilmaantui syyskuun aikana yllättäen viisi turvapaikanhakijaa. Edeltävien kolmen vuoden aikana turvapaikanhakijoita oli ollut vain yksi. Lokakuussa tulijoita oli 24. Sitten virta alkoi kasvaa. Marraskuun ja joulukuun aikana Sallaan ja Raja-Jooseppiin tuli yhteensä yli 600 turvapaikanhakijaa. Tammikuussa ja helmikuussa 2016 turvapaikanhakijoita oli reilusti yli tuhat.

Suomen valtiojohto otti asian esiin venäläisten kanssa ja turvapaikanhakijoiden tulo loppui kuin seinään maiden solmittua väliaikaisen kahdenvälisen rajasopimuksen, jonka nojalla rajan ylittäminen Lapissa sallittiin vain Suomen, Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisille. Yhteensä turvapaikanhakijoita ehti Venäjältä tulla yli 1700.

Ilmiötä pidettiin jo tuolloin yleisesti venäläisenä hybridioperaationa ja eräänlaisena koepallona.

Sittemmin vastaavaa on nähty paljon laajamittaisemmin Puolan, Latvian ja Liettuan Valko-Venäjän vastaisella rajalla.

Toimittaja-kirjailija Nina Järvenkylän ja silloisen sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin kirjassa Tiukka paikka (Docendo) kerrottiin myöhemmin lisää siitä, kuinka tilanne Suomen johdossa nähtiin.

Kirjan mukaan tiedustelun tiedot osoittivat, että turvapaikanhakijoita oli kuljetettu ensin hotelliin Venäjän Kantalahdessa. Sieltä he lähtivät pyörillä ja vanhoilla Ladoilla rajalle. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö taas kertoi saaneensa kuulla ”hämmentävän suuren osan tulijoista” olleen lähtöisin rakennustyömailta Moskovassa.

Nykyinen pääministeri ja silloinen sisäministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi puolestaan kirjassa venäläisten viranomaisten vaikuttaneen turvapaikanhakijoiden tulon järjestelyihin.

Sisäministeri kävi kahdesti vääntämässä asiasta rajavalvonnasta vastaavan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n päämajassa Moskovassa. Sauli Niinistö pyysi taas Vladimir Putinia vaikuttamaan asiaan. Lopulta syntyi rajasopimus, johon tilanne päättyi.

Suomi oli ehdottanut sopimukseen muotoilua, jossa rajaliikenne sallittaisiin Venäjän ja EU-maiden kansalaisilta. Moskova ei kuitenkaan niellyt mainintaa EU-maista.

Kirjan kylmäävintä antia on rajavartiolaitoksen raja- ja meriosaston päällikkö, prikaatikenraali Pasi Kostamovaaran kuvaus. Hänen mukaansa tammikuussa 2016 valmistauduttiin jo Suomen ja Venäjän välisen maarajan repeämiseen.

Verkkouutisten joulukuussa 2016 maahanmuuttovirastosta saamien lukujen mukaan 2015-2016 operaation aikana Suomeen itärajan yli tulleiden turvapaikanhakijoiden hakemuksista noin neljännes oli siihen mennessä hyväksytty.

Suomeen sai jäädä 385 henkilöä. Kielteisiä päätöksiä tehtiin 897. Hakemuksista 232 raukesi ja 47 jätettiin tutkimatta.

