Mikä on SDP:n talouslinja? ”Antti Lindtman luetteli pitkän listan, mitä eivät tekisi”

Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta kummeksuu pääoppositiopuolue SDP:n talouslinjaa. Hänen mukaansa puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman ei ole pystynyt kertomaan vaihtoehtoja hallituksen linjaamille sopeutustoimille.

– Julkista taloutta tulee sopeuttaa sanoo Antti Lindtman A-talkissa, mutta ei hallituksen tavalla. Kun Antilta kysyttiin, miten te sitten sopeuttaisitte, Antti luetteli pitkän listan, mitä eivät tekisi, Päivärinta toteaa X-somepalvelussa (entinen Twitter).

– Kuulemma joskus myöhemmin tulee sitten lista, mitä tekisivät. Jep, Päivärinta jatkaa.

Antti Lindtmanille huomautettiin tämän linkin takaa löytyvässä Ylen A-talkissa valtion velkataakasta ja kasvavista lainojen korkomenoista sekä kysyttiin, miten puolue parantaisi työllisyyttä. Lindtman vahvisti, että SDP tulee esittämään vaihtoehdon, jossa valtiontaloutta tasapainotetaan yhtä paljon kuin hallituksen ohjelmassa, mutta ”oikeudenmukaisin keinoin”. Tämän jälkeen Lindtman listasi, mitä SDP ei tekisi.

– Me ei heikennettäisi kannustimia täällä osa-aikatyön puolella, me ei heikennettäisi Suomen mahdollisuutta saada ulkomailta osaajia tällä kolmen kuukauden potkulailla ja sen lisäksi me ei todellakaan poistettaisi tätä aikuiskoulutustukea, joka on ollut tärkeä keino esimerkiksi sotealalla, varhaiskasvatuksessa, saada osaavaa ja koulutettua työvoimaa sinne, missä eniten tarvitaan, Antti Lindtman listasi.

Hallitus on linjannut noin neljän miljardin euron sopeutuksesta julkisen talouden menoihin. Rakennepoliittisilla toimilla haetaan tämän päälle kahden miljardin euron vaikutusta. Tämän mittaluokan toimia lupaa siis myös SDP.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi hallituksen suhtautuvan ohjelmassaan myönteisesti työperäiseen maahanmuuttoon ja jatkoi, että Suomeen tarvitaan osaajia. Orpo myös kiitti edellistä hallitusta hyvästä työstä työperäisen maahanmuuton edistämisestä.

– Siellä on useita toimenpiteitä, joilla byrokratiaa vielä karsitaan ja tätä sujuvoitetaan.

Niin sanottuun kolmen kuukauden sääntöön on pääministerin mukaan löydettävä tapa, jolla todelliset osaajat voidaan auttaa työllistymään mahdollisimman nopeasti, jos he jäävät työttömiksi.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan työn perusteella oleskeluluvan saaneella olisi työn menetyksen jälkeen kolme kuukautta aikaa etsiä uusi työpaikka. Linjausta on arvosteltu ankarasti oppositiosta. Viranomaisen mukaan kyse ei kuitenkaan todellisuudessa ole kiristyksestä nykylinjaan vaan pikemminkin jopa huojennuksesta. Maahanmuuttoviraston peruuttamisasioiden tulosaluetta johtava Marianne Laine kertoi elokuun lopussa Kauppalehdelle, että nykylaki sallii työhön perustuvan oleskeluluvan peruuttamisen käynnistämisen vaikka välittömästi henkilön työsuhteen päätyttyä.

Laineen mukaan ihmisille tarjoutuu nyt mahdollisuus, jota hänellä ei ulkomaalaislain mukaan olisi. Viranomainen huomautti myös, että oleskeluluvan peruuttamisen käsittely vie nykyisellään keskimäärin kuusi kuukautta.

– Joissain tapauksissa voi mennä kaksikin vuotta ennen kuin peruuttamispäätös on lainvoimainen. Se on pitkä aika löytää töitä. Prosessi voi keskeytyä missä tahansa vaiheessa, jos henkilö löytää työpaikan, Laine sanoi.

Lain mukaan maasta on kuitenkin poistuttava, kun oleskelulupa ei enää ole voimassa.