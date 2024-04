Vain viidesosa räjähdelennokeista pääsee kohteeseensa

Ukraina on iskenyt kevään mittaan uusilla pitkän kantaman lennokeilla kymmeniin kohteisiin eri puolilla Venäjää.

Ilmatorjunnasta huolimatta monet droonit ovat päässeet perille ja aiheuttaneet mittavia vaurioita. Öljynjalostamoiden kaltaisten laitosten korjaustyöt voivat kestää kuukausia, joten strategiset hyökkäykset näkyvät Venäjän kokonaistuotannossa.

Tämän lisäksi pienempiä räjähdelennokkeja valmistetaan yhä suurempia määriä, jopa lähes miljoona kappaletta vuodessa.

Pitkän kantaman iskujen tavoitteena on lisätä sodan kustannuksia Venäjälle. Tähtäimessä ovat öljylaitosten lisäksi lentotukikohdat ja ammusvarastojen kaltaiset logistiset kohteet. Yhdysvaltain uuden apupaketin myötä venäläisjoukkojen huoltoa voidaan häiritä myös pidemmän kantaman ATACMS-ohjuksilla.

Wall Street Journal -lehti on vieraillut Ukrainan länsiosissa sijaitsevassa hangaarissa, jossa kymmenet työntekijät valmistavat lennokkeja, joiden kantama on 800 kilometriä. Toimintaan on suhtauduttu nihkeästi Valkoisessa talossa, jossa toivotaan Ukrainan iskevän mieluummin ”taktisia ja operatiivisia” kohteita vastaan rintaman tuntumassa. Pitkän kantaman räjähdedrooneja on kuitenkin määrä valmistaa tuhansia kappaleita vuoden 2024 aikana.

Vaikka tuotanto on ukrainalaista, ovat komponentit pitkälti Kiinasta tuotuja. Eri droonimalleja on ainakin 19, ja niissä on yleensä noin 20 kilogramman taistelukärki. Ukraina on lisäksi käyttänyt korkealla lentäviä palloja, jotka voivat pudottaa kohteiden yllä tykistökranaatteja.

Pisimmälle ylsi muokattu ultrakevyt Aeroprakt A-22 -potkurikone, joka oli lastattu täyteen räjähteitä. Tuotannon kannalta mallien karsiminen voi olla perusteltua.

– Ukrainan pitää suoraviivaistaa valmistusta ja valita ne lennokit, joita voidaan massatuottaa, lennokkiteknologiaan perehtynyt CNA-ajatuspajan tutkija Samuel Bendett sanoo.

Operaatioihin osallistunut Ukrainan sotilastiedustelun upseeri sanoo WSJ:lle, että vain noin 20 prosenttia drooneista pääsee kohteeseensa. Venäjän häirintälaitteet aiheuttavat suurimman osan tappioista.

Kehitteillä olevien lennokkien kantamaksi kerrotaan yli tuhat kilometriä.