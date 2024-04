Kiinassa otettiin oppia: Sotilaat harjoittelevat lennokkien torjuntaa

Tiedustelu- ja räjähdelennokkien käyttö on yleistynyt massiiviseen tahtiin helmikuun 2022 jälkeen. Ukrainalla ja Venäjällä tuotetaan drooneja jo satojatuhansia kappaleita vuodessa.

Teknologisen vallankumouksen arvioidaan muuttaneen merkittävästi maavoimien taktiikoita ja vaikuttaneen Ukrainan viimevuotisen vastahyökkäyksen epäonnistumiseen.

Kiinan CCTV-valtionmediassa esitellään pienten lennokkien käyttöä asevoimien harjoituksissa. Sotilaat harjoittelevat suojautumista droonien pudottamilta kranaateilta ja häirintälaitteiden käyttöä.

Poterossa istuva kiinalaissotilas yrittää torjua lähestyvää lennokkia aseella, joka laukaisee ilmaan verkon.

Robotti- ja drooniteknologiaan erikoistunut CNA-tutkimuslaitoksen asiantuntija Samuel Bendett pitää julkaisua osoituksena siitä, että Ukrainan sotatapahtumia seurataan tiiviisti Kiinassa.

– Näyttää siltä, että Kiina on ottanut opikseen Venäjän ja Ukrainan tavasta käyttää pieniä miehittämättömiä ilma-aluksia ja taktisen tason elektronista sodankäyntiä, Bendett kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kiinan valtionmediassa hehkutettiin hiljattain Nanjingin yliopiston tutkijoiden kehittämää droonia, joka pystyy jakautumaan ilmassa kuudeksi pienemmäksi laitteeksi taistelukentän tarpeiden mukaan. Yksi niistä voi seurata kohdetta samalla kun muut suorittavat eri tehtäviä.

Valtionmedian haastattelemien tutkijoiden mukaan tämänkaltainen laite voisi aiheuttaa vastapuolen sotilaille ”psykologisen shokkivaikutuksen”. Länsimaiset asiantuntijat arvioivat Business Insider -julkaisulle, että ilmassa jakautuvan lennokin suurin hyöty olisi ilmatorjunnan kuormittaminen.

