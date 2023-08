KL: Viranomaisen mukaan kolmen kuukauden sääntö ei olekaan kiristys

Hallitusohjelman kritisoitu kirjaus työperäisen maahanmuuton kolmen kuukauden säännöstä ei olekaan kiristys vaan lievennys, kertoo Kauppalehti.

Työn perusteella oleskeluluvan saaneella olisi työpaikan menetyksen jälkeen kolme kuukautta aikaa etsiä uusi työ. Tätä on pidetty lyhyenä aikana. Maahanmuuttovirasto Migrin Marianne Laine kuitenkin toteaa KL:lle, että nykylain puitteissa Migrillä on mahdollisuus käynnistää oleskeluluvan peruuttaminen vaikka heti, mikäli selviää, että henkilön työsuhde on päättynyt.

– Nyt on päätetty antaa asiakkaalle mahdollisuus, jota ulkomaalaislain perusteella ei olisi, sanoo peruuttamisasioiden tulosaluetta johtava Laine, joka kummeksuu keskustelua ”kiristyksestä”.

Hänen mukaansa kyse on huojennuksesta. Lisäksi Laine kertoo, että oleskeluluvan peruuttamisen käsittely kestää keskimäärin kuusi kuukautta. Valitusoikeudet venyttävät prosessia.

– Joissain tapauksissa voi mennä kaksikin vuotta ennen kuin peruuttamispäätös on lainvoimainen. Se on pitkä aika löytää töitä. Prosessi voi keskeytyä missä tahansa vaiheessa, jos henkilö löytää työpaikan.

Maasta on kuitenkin poistuttava silloin, kun henkilön oleskeluluvan voimassaolo päättyy. Laine korostaa, että kolmen kuukauden takuuaika ei tuo pidennystä oleskelulupaan.