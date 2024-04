Hyökkääjä valittaa: Vihollisen dronet aiheuttavat jo puolet tappioista

Zhivov Z -nimimerkkiä käyttävä venäläinen sotabloggari kertoo Telegram-kanavallaan, että Ukrainan käyttämät erilaiset dronet aiheuttavat ainakin puolet Venäjän joukkojen kärsimistä kokonaistappioista rintamalla.

Hän kertoo keskustelleensa asiasta venäläisen upseerin kanssa. Sekä videolinkin välityksellä kohteeseensa ohjatut FPV-räjähdelennokit että erilaisia räjähteitä pudottavat lennokit aiheuttavat suuria haasteita hyökkääjälle.

– Hyökkäykset tapahtuvat usein silloin, kun joukot vaihtavat keskenään asemia etu- ja takalinjan välillä, Zhivov Z sanoo.

Hänen mukaansa venäläiset yksiköt yrittävät torjua lennokki-iskuja muun muassa tarkka-ampujilla ja lämpötähtäimillä varustetuilla haulikoilla tai konekivääreillä.

– Kompaktit (lennokkien) häirintälaitteet ovat erittäin tärkeitä. Ne eivät kuitenkaan anna sataprosenttista suojaa. Joillakin rintamalohkoilla vihollinen käyttää tiettyjä taajuuksia, ja häirintälaitteet toimivat. Toisilla rintamalohkolla taajuudet eivät ole standardinmukaisia, jolloin suurin osa häirintälaitteista muuttuu tiiliskiviksi.

Zhivov kertoo, että Venäjän asevoimilla ei ole yhtä toimivaa ratkaisua lennokkien aiheuttamaan ongelmaan.

Hän korostaa Ukrainan lennokkien aiheuttavan suuria taloudellisia- ja henkilöstötappioita ja toivoo sodanjohdon priorisoivan ongelman ratkaisua.

Koko sodan aikana Ukrainan mukaan Venäjä olisi menettänyt yli 467 000 miestä kaatuneina ja haavoittuneina. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Myös kalustotappiot ovat olleet suuria. Panssarivaunuja Ukraina kertoo tuhonneensa sunnuntaihin mennessä 7 285, panssaroitua ajoneuvoja 14 007, muita ajoneuvoja 16 109, tykistöaseita 11 985, raketinheittimiä 1 051 ja ilmatorjuntayksikköjä 778.

According to a Russian blogger in contact with military personnel, losses among Russian forces from different types of drones amount to half of all losses experienced on the front. Both FPV and drone bombers present significant challenges. However, countering these drones proves… pic.twitter.com/NlgNBDjEmc

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 29, 2024