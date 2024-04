Video näyttää: Venäjä iski kaupunkiin rypäleammuksella

Ainakin viiden ihmisen kerrotaan kuolleen Venäjän ohjusiskussa Mustanmeren rannalla sijaitsevaan Odessan suurkaupunkiin.

Alkuviikosta tehty hyökkäys vaurioitti goottilaistyylistä rakennusta, jota paikalliset kutsuvat ”Harry Potter -linnaksi”. Laajaa tulipaloa sammutettiin vielä maanantaina illansuussa.

Odessan alueen sotilashallintoa johtava Oleh Kiper sanoi 23 ihmisen olevan edelleen sairaalahoidossa saamiensa vammojen johdosta.

Kahdeksan ihmisen tilaa kuvaillaan vakavaksi. Heistä neljä on tehohoidossa. Mukana on myös neljävuotias tyttö.

Radio Free Europen mukaan paikallisilla Telegram-kanavilla on jaettu valvontakameravideota, jonka kerrotaan näyttävät kyseisen iskun. Ukrainan syyttäjäviranomaisten mukaan Venäjä toteutti hyökkäyksen ballistisella Iskander-ohjuksella, jossa oli rypäleammus. Iskua kuvaillaan sotarikokseksi.

Videolla näkyy, kuinka yli kymmenen pienempää räjähdettä aiheuttaa tuhoja asuinalueella.

Ihmiset eivät ehtineet suojaan, koska varoitus saatiin vain muutamaa minuuttia ennen ballistisen ohjuksen iskeytymistä kohteeseen.

Surveillance video (circulating on TG) of last evening's Russian missile attack on Odesa. Ukraine's prosecutor says it was a cluster/cassette munition, carried on an Iskander missile. Death toll is up to 5 as of today, more than 30 wounded, per regional governor. pic.twitter.com/agGj3TVeYj

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) April 30, 2024