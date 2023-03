Mihin Venäjän elintärkeät ammukset katosivat? Wagnerin ja sodanjohdon riita kärjistyy

Venäjän joukkojen tilanne Itä-Ukrainan Donetskin rintamalla näyttää synkkenevän ammushuollon suhteen. Eri tahojen mukaan ammustarvikkeita ei yksinkertaisesti ole riittävästi hyökkäys- ja puolustusoperaatioiden toteuttamiseksi.

Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin jatkaa julkista riitelyään Venäjän puolustusministeriön ja yleisesikunnan kanssa.

Wagnerin joukot taistelevat Bahmutin kaupungin ympäristössä. Prigozhin on julkaissut lähes päivittäin sosiaalisessa mediassa viestejä, joiden mukaan Wagnerin joukot eivät ole saaneet vieläkään tarvitsemiaan ammustarvikkeita.

Hän varoittaa tuoreella ääninauhalla Ukrainan valmistelevan vastaiskua Bahmutin osittaisen saarron purkamiseksi. Hän myös korostaa, että omat sivustat ovat heikosti suojattuja.

Nyt myös väitetysti Venäjän 136. moottoroituun prikaatiin kuuluvat sotilaat kertovat äskettäin sosiaalisessa mediassa julkaistussa videoviestissä (jutun alla), että heillä ei ole riittävästi ammuksia.

Sotilaiden mukaan prikaati on sijoitettu Vuhledarin kaupungin lähelle, ja sen on tarkoitus korvata Tyynenmeren laivaston 155. prikaati kyseisen rintamalohkon hyökkäysoperaatioissa.

155. prikaatin kerrotaan käytännössä tuhoutuneen rajuissa taisteluissa Vuhledarissa helmikuun alussa. Tapahtumia on kuvailtu ”verilöylyksi.

– Me tarvitsemme kaikkia eri kaliiperin ammuksia. Tällä hetkellä lähes kaikki ammukset lähetetään Bahmutiin Wagnerin joukoille, sotilaat sanovat sodanjohdolle osoitetulla videolla.

– Jos koemme saman kohtalon kuin 155. prikaati, niin tiedätte mistä se johtuu.

Venäläissotilaat ovat julkaisseet viime kuukausien aikana useita videovetoomuksia ja valittaneet muun muassa puutteellisista varusteista sekä heikosta johtamisesta.

Kremlissä kerrotaan esiintyvän jännitteitä ja kiistoja eri ryhmittymien välillä koskien Ukrainassa käytävää hyökkäyssotaa.

Jevgeni Prigozhinin, puolustusministeri Sergei Shoigun, asevoimien yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovin ja presidentti Vladimir Putinin välisen koordinoinnin sanotaan olevan puutteellista.

Varsinkin Prigozhinin suosio kasvoi nopeasti Kremlin sisällä maan laajennettua hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Hänen asemansa vaikuttaa kuitenkin heikenneen nopeasti Valeri Gerasimovin tultua nimitetyksi Venäjän sotakoneiston johtoon.

Presidentti Putinin arvioidaan usuttavan eliitin eri ryhmittymät toisiaan vastaan, jolloin hänen asemansa ylimpänä riitoja välittävänä tahona säilyy ja vahvistuu.

Venäjän sisäpolitiikkaan erikoistuneen Kalifornian yliopiston professori Daniel Treismanin mukaan Putin ei koe Prigozhinia uhkaksi ja sallii hänen siksi käyttäytyä hyvin omatoimisesti ja suulaasti. Samalla Putin voi myös laittaa painetta asevoimia kohtaan.

While Prigozin posts daily complaints about lack of ammunition, soldiers of the 136th Brigade, who will be replacing the 155th Kamikaze Brigade in Vuhledar, accuse the command of sending all ammo to Wagner. pic.twitter.com/FJI9CEqOM5

— Dmitri (@wartranslated) March 8, 2023