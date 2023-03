Wagner-johtaja väittää: Ukraina voi iskeä heikkoon sivustaan

Itä-Ukrainassa sijaitsevan Bahmutin kaupungin ympäristössä taistelevan Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin on jatkanut julkista riitelyään Venäjän puolustusministeriön kanssa.

Prigozhin väittää julkaisemallaan ääninauhalla, etteivät Wagnerin joukot ole saaneet vieläkään tarvitsemiaan ammustarvikkeita. Hän varoittaa Ukrainan valmistelevan vastaiskua Bahmutin osittaisen saarron purkamiseksi ja vihjaa omien sivustojensa olevan heikosti suojattuja.

– Ukrainan asevoimat on luonut useita ryhmittymiä. Yksi niistä eli 67. prikaati on Slovjanskissa, 81. ja 66. prikaatit Siverskissä, yksi osasto Tshasiv Jarissa ja yksi Konstantinivkassa, Wagner-johtaja sanoo.

Presidentti Vladimir Putinin ”kokkina” aiemmin tunnettu Prigozhin vertaa sotilaallista tavoitettaan kakkuun, jonka sisäosat ovat Ukrainan joukkoja ja ulkopinta Wagnerin sotilaita.

– Joten koputan kaikkiin oviin ja ilmoitan ammusten ja vahvistusten hälyttävästä tilanteesta. Ja myös siitä, että meidän sivustamme pitäisi suojata. Kaikkien pitäisi yhdessä ilman henkilökohtaisia pyrkimyksiä, sotkuja ja hysteriaa tehdä tämä asia kollektiivisesti. Sitten saisimme torjuttua Ukrainan asevoimat, eivätkä he voisi torjua meitä. Muuten kaikki menee täysin pieleen, Jevgeni Prigozhin toteaa.

Hänen mukaansa on selvää, että Ukrainan asevoimat aikoo taistella loppuun asti Bahmutin hallinnasta. Ukraina on ilmoittanut torjuneensa viime päivinä kaikki venäläisjoukkojen hyökkäykset alueella.

Tilannetta seuraavien asiantuntijoiden mukaan kaupungin huoltotiet ovat edelleen auki, vaikka reitit ovatkin Venäjän tykistön kantaman sisällä.

Jevgeni Prigozhin julkaisi varhain keskiviikkoaamuna uuden videon, jonka on ilmeisesti kuvattu Bahmutissa sijaitsevan sotamuistomerkin luona. Hän väittää Venäjän asevoimien pitäneen reservissä joukkoja, jotka voisivat edetä syvemmälle Donetskin alueelle Bahmutin valtaamisen jälkeen. Länsimaiset asiantuntijat ovat arvioineet Venäjän heittäneen jo taisteluun suurimman osan saatavilla olevista joukoistaan.

– Tähän mennessä maailma ei ole kohdannut hyvin koulutettua Venäjän armeijaa ja yksikköjä, joita ei ole vielä siirretty taisteluun. Heillä on kaikki mahdolliset modernit aseet ja tiedustelulaitteet. Täydellisesti koulutetut joukot odottavat sopivaa hetkeä, sitten kun Wagner on avannut operatiivisen tilan Bahmutin valtaamisen jälkeen, Jevgeni Prigozhin väittää.

In the latest audio message released today, Prigozhin again declares he is not getting the necessary ammunition. Moreover, he adds that Ukraine is forming several strike groups in neighbouring Donbas cities to attempt to unblock Bakhmut. pic.twitter.com/6DrwPXB1Aq

— Dmitri (@wartranslated) March 6, 2023