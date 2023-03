Arvio Kremlistä: Koko järjestelmä romahtaa ilman Vladimir Putinia

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on rakentanut viime vuosikymmenten aikaan maan johtoon valtahierarkian, joka romahtaisi presidentin vaihtuessa.

Putinin arvioidaan pelanneen ulos mahdolliset haastajansa ja varautuneen moniin eri tilanteisiin, jotka voisivat uhata hänen valta-asemaansa. Presidentti on pyrkinyt usuttamaan eliitin eri ryhmittymät toisiaan vastaan, jolloin hänen asemansa ylimpänä riitoja välittävänä tahona säilyy ja vahvistuu.

Osa asiantuntijoista ennakoi Ukrainan sotaan liittyvien epäonnistumisten aiheuttavan kuluvan vuoden aikana suurta levottomuutta Kremlissä. Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhin ja Tshetshenian diktaattori Ramzan Kadyrov tuskin voivat haastaa Putinia saamastaan huomiosta huolimatta.

– Putin antaa Prigozhinin ja Kadyrovin mennä muita pidemmälle juuri siksi, että he eivät uhkaa häntä. Hän tietää, ettei heillä ole ystäviä eliitin parissa, Venäjän sisäpolitiikkaan erikoistunut Kalifornian yliopiston professori Daniel Treisman sanoi CNAS-ajatuspajan tilaisuudessa Washington Times -lehden mukaan.

Treismanin mukaan Jevgeni Prigozhin ja Ramzan Kadyrov ovat vain yksittäisiä toimijoita, joten he eivät muodosta institutionaalista tai järjestäytynyttä uhkakuvaa presidentille.

– Joten hän käyttää heitä laittaakseen painetta muille toimijoille, kuten asevoimille. Ja myös kokeillakseen uusia ideoita ja tuodakseen nationalistisia, ääripäiden teemoja keskusteluun, professori jatkoi.

Kremlin nykyinen valtarakenne pyrkii varmistamaan Vladimir Putinin poliittisen jatkon hinnalla millä hyvänsä. CSIS-ajatuspajan tutkija Max Bergmannin mukaan koko järjestelmä olisi vaarassa romahtaa ilman Putinia.

Presidentti ei ole vielä päättänyt kysymystä omasta seuraajastaan. Hän on joutunut tietyllä tapaa oman valtarakennelmansa vangiksi.

– Jos Putin luovuttaisi asemansa verkoston huipulla, jota hän on rakentanut kaksi vuosikymmentä, niin hän ei pystyisi enää takaamaan omaa henkilökohtaista turvallisuuttaan tai varallisuuttaan, Bergmann toteaa.

Overview of Putin's hold on power with comments by @dstreisman, @maxbergmann, @AngelaStent and me.

cc: @AKendallTaylor

https://t.co/lRKGWkn1Ak

— Brian Taylor (@bdtaylor_SU) March 6, 2023