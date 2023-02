“Järjettömiä operaatioita” – Oliko Moskovan suurhyökkäys jo tässä?

Venäjän kolmisen viikkoa sitten alkanut talvihyökkäys Ukrainassa on toistaiseksi edistynyt vain vähän, ja hyökkääjä sortuu joukkojaan kuluttaviin hölmöihin hyökkäyksiin, toteaa arvostettu sotilasasiantuntija Michael Kofman.

Center for Naval Analyses -tutkimuslaitoksen Venäjä-ohjelman johtaja arvioi, että Venäjän joukkojen huono laatu, alemman tason upseerien menetykset ja ampumatarvikkeiden sekä kaluston rajallinen määrä rajoittavat Venäjän hyökkäyksen voimaa ja mahdollisuuksia.

– Venäjän hyökkäys koostuu noin 5–6 hyökkäyssuunnasta, jotka keskittyvät Itä-Ukrainan Donbasiin. Kyseessä ei ole yksittäinen suuri hyökkäys yhdessä paikassa, vaan sarja hajautettuja taisteluita, joita käydään pohjois-etelä-suuntaisesti Luhanskin ja Donetskin alueilla, Kofman sanoo Twitterissä

Venäjän joukot hyökkäävät Vuhledarissa, Marjinkassa, Avdijivkassa ja Bahmutissa Donetskin alueella sekä Kreminnassa Luhanskin alueella. Hyökkääjä pyrkii etenemään myös Kupjanskissa Harkovan alueen itäosissa.

– Venäjän hyökkäystoimet alkoivat tammikuun viimeisellä viikolla Vuhledarissa, Kofman toteaa.

Venäjän Tyynenmeren laivaston 155. prikaatin väitetään käytännössä tuhoutuneen viime viikkojen rajuissa taisteluissa Vuhledarissa Donetskin alueella. Tapahtumia on kuvailtu ”verilöylyksi.

– Venäläiset yksiköt, joita on täydennetty mobilisoiduilla sotilailla, näyttävät menettäneen jonkin verran hyökkäysvoimaansa, Kofman sanoo.

Hänen mukaansa hyökkääjän maahanlaskujoukot näyttävät edenneen Kreminnassa kohti Ukrainan asemia.

– Riippuen siitä miten taistelu etenee, Ukraina voi joutua perääntymään Kreminnassa. Tai vaihtoehtoisesti näemme edestakaista liikettä kaupungin länsipuolella olevassa metsässä.

Kofmanin mielestä näyttää yhä todennäköisemmältä, että Ukraina vetäytyy Bahmutista toiselle puolustuslinjalle, joka sijaitsee Slovjanskin ja Kramatorskin itäpuolella.

– Siten venäläiset voisivat kääntyä pohjoiseen ja yrittää vahvistaa otettaan aina Donets-joelle asti.

Kofmanin mukaan Venäjän joukot eivät ole menestyneet Avdijivkassa tai Marjinkassa. Myös tällä alueella on taisteltu kuukausien ajan.

– Venäjän operaatio ei näytä juurikaan hyökkäykseltä, koska se tapahtuu alueilla, joilla on aiemmin nähty epäonnistuneita Venäjän hyökkäyksiä.

Michael Kofman arvioi, että Venäjä ei ole toistaiseksi ottanut käyttöön reservejään.

– Reservissä olevia joukkoja käytetään todennäköisesti tappioiden korvaamiseen, tai sitten hyökkääjä odottaa mahdollista läpimurtoa, jota voitaisiin hyödyntää reserveillä. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole paljoa todisteita siitä, että Venäjällä olisi suuri joukko reservissä.

Hän kertoo suhtautuneensa skeptisesti siihen, että tämän lisäksi olisi tulossa vielä ylimääräinen ”keväthyökkäys”.

– Venäjä tarvitsisi tällaisen operaation toteuttamiseksi todennäköisesti etukäteen valmistellun toisen liikekannallepanoaallon, jota ei koskaan tapahtunut. Ennusteet, joiden mukaan 500 000 sotilasta mobilisoitaisiin tammikuun puoliväliin mennessä, osoittautuivat vääriksi.

– Paras veikkaukseni on se, että Moskova katsoo, mitä tästä hyökkäyksestä seuraa ennen kuin he aloittavat toisen mobilisaatioaallon. En aliarvioisi tai jättäisi mitään huomiotta, mutta tällä hetkellä Venäjän hyökkäys näyttää tuottavan enimmäkseen pieniä ja asteittaisia voittoja oman kaluston ja ampumatarvikkeiden kustannuksella.

Kofmanin mukaan Venäjä saattaa odottaa Ukrainan keväthyökkäyksen alkamista ja toteuttaa liikekannallepanon kesällä aloittaakseen uuden operaation myöhemmin.

– Koska Ukrainalla ei ole enää etulyöntiasemaa miesvoimassa, Venäjän strategiana vuonna 2023 saattaa olla Ukrainan joukkojen kuluttaminen loppuun.

Kofmanin mielestä Ukrainan kannattaa ottaa Venäjän hyökkäys vastaan ja kuluttaa hyökkääjän hyökkäysvoimaa. Siten Ukraina voisi ottaa aloitteen takaisin itselleen myöhemmin keväällä.

– Venäjän puolustuslinjat voivat heikentyä sen jälkeen, kun hyökkääjä on kuluttanut ampumatarvikkeitaan, parempia joukkojaan ja varusteitaan.

– (Venäjän joukkoja Ukrainassa komentava Valeri) Gerasimov uuvuttaa Venäjän asevoimia järjettömällä sarjalla hyökkäysoperaatioita, jotka voivat tuottaa joitakin voittoja, kuten Bahmut, mutta jotka eivät todennäköisesti muuta strategista kuvaa. Donbasin toinen taistelu voi jälleen jättää Venäjän joukot haavoittuvaan asemaan.

Kofman korostaa, että Ukrainan keväthyökkäys on kuitenkin vaikea toteuttaa samalla tavalla kuin viime syksyn onnistuneet vastahyökkäykset Koillis- ja Etelä-Ukrainassa.

– Venäjän asevoimilla on nyt tarpeeksi miesvoimaa ja reservejä välttääkseen ehtyneen etulinjan syntymisen, toisin kuin aikaisemmin Harkovan alueella. Hersonin (alueen operaatio) on epätäydellinen (esimerkki), mutta luultavasti parempi viite siitä, kuinka Ukrainan tuleva hyökkäys voi tapahtua.

A few thoughts on the Russian winter offensive, which began 3+ weeks ago, and has so far yielded little progress for RU forces. Poor force quality, loss of junior officers, ammunition, and equipment constraints limit Russian offensive potential. Thread. 1/

— Michael Kofman (@KofmanMichael) February 19, 2023