Kenraali: Venäläiset rikkovat erityisesti yhtä sodan periaatetta

Venäjän armeija rikkoi jokaista yhdeksää sodan periaatetta Ukrainassa presidentti Vladimir Putinin aloittaman suurhyökkäyksen alussa, toteaa Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling.

Hän viittaa USA:n asevoimien määritelmään sodan periaatteista.

– Nyt (Itä-Ukrainan) Bahmutissa näyttää siltä, että he rikkovat erityisesti yhtä periaatetta: Komennon yhtenäisyyttä, Hertling sanoo Twitterissä.

Tämä johtuu hänen mukaansa Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeni Prigozhinin, puolustusministeri Sergei Shoigun, asevoimien yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovin ja presidentti Vladimir Putinin välisen koordinoinnin puutteesta.

Kremlissä kerrotaan esiintyvän jännitteitä ja kiistoja erilaisten ryhmittymien välillä.

Hertlingin mukaan komennon yhtenäisyys kuvaa ponnistelujen ja päämäärän yhtenäisyyttä, joka syntyy, kun kaikki – hallitus, ihmiset, sotilaat, komentajat, yksiköt – ymmärtävät, mitä he yrittävät saavuttaa ja miten se tehdään.

– Sotilaat, jotka on heitetty taisteluun, jossa ei ole ”päämäärän yhtenäisyyttä”, kärsivät eniten, kun näin tapahtuu.

– Vastustaja – tässä tapauksessa Ukraina – iloitsee, koska komennon yhtenäisyyden puute aiheuttaa viholliselle toimintahäiriöitä ja puolustajalle lukemattomia hyökkäysmahdollisuuksia.

At the beginning of Russia’s invasion, I noted the RU Army was violating every one of the 9 principles of war.

Now in Bakhmut – w/ a lack of coordination between Prigoyzhin, Shoigu, Gerasimov & Putin – it appears they are especially violating one: Unity of command. 1/

— MarkHertling (@MarkHertling) March 7, 2023