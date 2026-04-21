Venäjän panssarikolonna tuhottiin täysin – eteni vain 300 metriä

Ukrainan joukot torjuivat venäläisten mekanisoidun hyökkäyksen Sumyn alueella, kertoo Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten Army TV -kanavaan.

Venäjän joukot hyökkäsivät Venäjän Kurskin alueelta rajan yli Sumyn alueelle käyttäen raskasta kalustoa. Aiemmin hyökkääjä on pyrkinyt soluttautumaan puolustajan asemiin pienillä jalkaväkiryhmillä.

– He yrittivät pitkään käyttää soluttautumistaktiikkaa. Todennäköisesti joku korkea-arvoinen komentaja ei pitänyt taktiikan tuloksista. Hän (ilmeisesti) katsoi, että venäläissotilaat eksyvät ja että nyt on hyökättävä… Se oli todennäköisesti jonkin itsetuhoisen komentajan määräämä tehtävä, muuten emme voi selittää sitä, kertoo Ukrainan maavoimien 21. mekanisoidun prikaatin upseeri Serhii Dibrov.

Hyökkäykseen osallistui kuljetuspanssarivaunu, rynnäkköpanssarivaunu ja panssarihaupitsi. Venäläiskolonnassa oli lisäksi kolme moottoripyörää. Kaikki tämä romutettiin.

– Voin antaa tarkkoja lukuja. Tämä kolonna pääsi etenemään noin 300 metrin syvyyteen Ukrainan alueelle… Sitten se pysäytettiin ja tuhottiin täysin.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Borovan suunnalla ja Zaporižžjan alueen länsiosassa. Venäläiset joukot etenivät Sumyn alueen pohjoisosassa sekä Kostjantynivkan-Druzhkivkan ja Dobropilljan taktisilla alueilla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.