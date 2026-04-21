Kuuluisa venäläinen sarjamurhaaja kuoli rintamalla

Juri Gritsenko on kuollut Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan. Venäjän mediassa Juri Gritsenko on tunnettu kutsumanimellä Zelenogradin murhaaja. Hän tappoi ainakin viisi ihmistä ja yritti tappaa vielä useampaa.

Hän teki ensimmäisen murhansa tiettävästi vuonna 1993. Tuolloin hän pahoinpiteli kuoliaaksi prostituoituna toimineen naisen. Tekovälineenä oli paistinpannu.

Näihin aikoihin Gritsenko oli vielä työskennellyt poliisina, joka kuitenkin menetti työnsä alkoholiongelman takia. Julkisten lähteiden perusteella alkoholiongelma ja siihen yhdistetty naisviha ilmeisesti vaikuttivat myös ensimmäiseen murhaan. Tästä Gritsenko henkirikoksesta jäi kiinni ja sai yhdeksän vuoden vankeusrangaistuksen.

Päästyään vapauteen kahdeksan vuoden kuluttua sama meno kuitenkin jatkui. Tästä patologisesta taipumuksesta on syytetty Gritsenkon taustaa. Hän ilmeisesti vammautui syntyessään 1960-luvun alussa, pärjäsi heikosti koulussa ja osoitti jo nuorena asosiaalisia taipumuksia. Moskovski Komsomolets -lehti on lisäksi kuvaillut aiemmin, ettei Gritsenkon äiti ollut erityisen lämmin ihminen.

Vankilasta vapautumisen jälkeen alkoholinkäyttö jatkui. Pian lähtivät vaimo ja lapset. Huhtikuun ja marraskuun 2001 välillä hän Gritsenko väijyi hiukan Moskovasta luoteeseen sijaitsevan kotikaupunkinsa Zelenogradin puistossa siellä liikkuvia naisia. Hän ryöstömurhasi heistä neljä iskemällä heitä takaapäin päähän vasaralla. Yhteensä uhreja oli paljon enemmän, mutta kymmenen yritystä meni pieleen ja uhrit pääsivät karkuun.

Gritsenko jäi kiinni kun ulkopuolinen bussikuski kuuli yhden uhrin huudot ja tuli väliin. Gritsenko tunnusti kaiken, kertoi tapauksista johdonmukaisesti ja vetosi alkoholismiin. Hän kertoi myös olevansa naisille katkera.

Tuomio ja sota

Moskovan kaupunginoikeus tuomitsi Gritsenkon 25 vuodeksi vankeuteen. Hän oli 40-vuotias ja lähetettiin korkean turvaluokituksen vankilaan Mordvaan. Moskovski Komsomoletsin tietojen mukaan miehen mielenterveys heikkeni vankilassa niin, että häntä pidettiin eristyksessä.

Siksi venäläiset mediat kummastelivat myöhemmin suuresti, kun julkisista rekistereistä ilmeni että Gritsenko oli vapautettu ehdonalaiseen syyskuussa 2023. Keväällä 2024 kävi ilmi missä Gritsenko oli: hänet oli otettu taistelijaksi vangeista koostettuun Storm Z -yksikköön. Pian Telegramin uutiskanava Shot kertoi, että tyypillinen taistelutoiminta Storm Z:ssa ei kuitenkaan onnistunut. Syyt olivat ”terveydelliset” ja Gritsenkokin jo yli 60-vuotias. Hänet sijoitettiin lääkinnälliseen evakuointiin.

Juri Gritsenkon henkilökohtaiseen veronumeroon perustuvien tietojen mukaan hän on saattanut kaatua jo tammikuussa 2025. Kuolemasta ja siihen johtaneista olosuhteista ei kuitenkaan tiedetä yhtään mitään, huomauttaa Mediazona.

Gritsenko ei ole ainoa sarjamurhaaja, jota Ukrainan sotilailla on ollut tai on vastassaan. Esimerkiksi kolme ihmistä Volgogradissa vuosina 2013-2014 murhannut paimen nimeltä Denis Zubov vapautettiin sotimaan 21 vuoden vankeustuomiolta. Hän kuoli rintamalla keväällä 2023.