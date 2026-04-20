Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen arvioi blogissaan, että Yhdysvallat on käytännössä mahdollistanut Venäjän sotakassan kasvun sallimalla öljyn myynnin varjolaivaston kautta. Hänen mukaansa tilanne pakottaa Ukrainan harkitsemaan suoria iskuja rahavirran katkaisemiseksi.

Heinonen viittaa puheeseensa Hämeen Kokoomuksen piirikokouksessa ja kirjoittaa, että länsi ei ole onnistunut estämään Venäjän energiavientituloja.

– USA antoi jälleen Venäjälle käsittämättömän shekin kasvattaa sotakassaa varjolaivaston öljyn myynnillä, Heinonen kirjoittaa.

Hänen mukaansa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Ukraina voi joutua itse pysäyttämään öljytulot sotilaallisin keinoin.

– Se tarkoittanee iskuja öljysatamiin ja virran tyrehdyttämistä voimin, jos kerran Yhdysvallat ja me EU:na emme tätä öljykauppaa saa kuriin, Heinonen arvioi.

Heinonen kytkee arvionsa laajempaan sodankäynnin kuvaan Ukrainassa, jossa taistelut ja taktiikat kehittyvät nopeasti. Hänen mukaansa pelkkä droonisodankäynti ei ratkaise tulevia konflikteja, vaan myös perinteiseen sotaan on varauduttava.

Suomen osalta tämä näkyy puolustushankinnoissa.

Heinonen mainitsee esimerkkeinä lisähankinnat panssarihaupitsi K9 Thunder -järjestelmiin sekä F-35-monitoimihävittäjien käyttöönoton. Hänen mukaansa Suomen ratkaisut perustuvat omaan toimintaympäristöön, eivät suoraan Ukrainan kokemuksiin.

Venäjä on kiertänyt lännen asettamia pakotteita niin sanotun varjolaivaston avulla, jossa öljyä kuljetetaan usein ilman läntisiä vakuutuksia ja valvontaa. Öljytulot ovat keskeinen osa Venäjän kykyä rahoittaa sotaa Ukrainassa.

Heinosen arvio nostaa esiin kysymyksen siitä, onko lännen pakotepolitiikka riittävän tehokasta – vai siirtyykö vastuu Venäjän tulovirtojen katkaisemisesta yhä enemmän Ukrainan sotilaallisten toimien varaan.