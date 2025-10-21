Lahjakortteja ja etuja – HS: Vuokralaisista käydään nyt kovaa kilpailua

Vuokra-asuntomarkkinoilla on nyt vuokralaisen markkinat, sillä vapaita vuokra-asuntoja on nyt tarjolla enemmän kuin asuntoihin olisi tulijoita. Tilanne on nähtävissä etenkin pääkaupunkiseudulla.

Helsingin Sanomien mukaan vuokranantajien kiristynyt kilpailu vuokralaisista on johtanut siihen, että halvempien vuokrien lisäksi asukkaita houkutellaan ilmaisilla kuukausilla ja satojen eurojen lahjakorteilla.

Jo pelkkä vuokranalennus tuo vuokralaisille huomattavaa rahallista etua verrattuna takavuosien tilanteeseen, jolloin tilanne vuokra-asuntomarkkinoilla oli erilainen. Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten vuokralaiset kilpailivat vapaina olevista vuokra-asunnoista eikä toisin päin, kuten nyt.

Kiinteistösijoitusyhtiö Premico Groupin toimitusjohtajan Sami Kiehelän mukaan lähes kaikki ammattimaisesti asuntoja tarjoavat vuokranantajat ovat alkaneet tarjota rahallisia houkuttimia vuokralaisen löytämiseksi. Tällä viitataan esimerkiksi Kojamon (Lumo) ja Newsecin kaltaisiin isoihin toimijoihin.

– Kisa vuokralaisista on niin kovaa, että kaikki yrittävät löytää keinoja erottautua massasta saadakseen vuokralaisia omiin kohteisiinsa, Sami Kiehelä sanoo.

Rahallisten houkuttimien lisäksi monet ammattimaiset vuokranantajat ovat luopuneet vuokravakuuden vaatimisesta tai alentaneet sitä huomattavasti. Ennen yleinen käytäntö oli, että vuokralaisen tulisi maksaa 1-2 kuukauden vuokraa vastaava summa vuokranantajan tilille ennen avainten luovutusta. Yksityisten vuokranantajien keskuudessa vuokravakuuden edellyttäminen on edelleen yleistä, sillä se tuo turvaa vuokranantajalle yllättävien vahinkojen varalle.

