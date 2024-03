Näin valitset hyvän vuokralaisen – tunnista hälytysmerkit

Asuntosijoittaminen on suosittu sijoittamisen muoto, ja etenkin opiskelijakaupungeissa sitä on pidetty suhteellisen varmana keinona varallisuuden kartuttamiseen.

Samalla vuokranantaja ottaa myös riskin: mitä jos vuokralainen osoittautuukin epäluotettavaksi, ei maksa vuokriaan tai pahimmassa tapauksessa tuhoaa asunnon täysin remonttikuntoon?

Tällaisissa tilanteissa vuokranantajalla on mahdollisuus periä saataviaan oikeusteitse. Riskinä on kuitenkin, että vuokralainen todetaan varattomaksi ja korvaukset jäävät maksamatta kokonaan tai osittain.

Millä keinoilla asuntonsa vuokralle antava sitten voi varmistua siitä, että hänen vuokralaisensa on luotettava, maksaa vuokransa eikä aiheuta asunnolle tuhoa?

Suomen vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes suosittelee vuokranantajaa kiinnittämään huomiota sellaisiin asioihin, jotka ovat merkityksellisiä vuokrasuhteen kannalta.

Yksi niistä on vuokralaisen maksukyky.

– Luonnollisesti, koska yksi vuokralaisen tärkeimmistä velvollisuuksista on pystyä maksamaan vuokraa, Hughes kertoo Verkkouutisille.

Toinen oleellinen asia on kyky pitää huolta asunnosta.

– Vuokranantajan kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, miksi vuokralaisehdokas on hakemassa asuntoa ja miten pitkäksi aikaa.

Asunnon vuokraukseen voi liittyä joitain reunaehtoja, kuten se, muuttaako asuntoon vuokralaisen mukana myös lemmikkieläimiä tai tupakoiko vuokralainen. Hughesin mukaan myös tällaisista asioista on perusteltua kysyä vuokralaisehdokkaalta ennen sopimuksen tekoa.

– Kannattaa kuitenkin muistaa, että vuokralaisehdokkailta kysyttyjen asioiden pitäisi liittyä vuokrasuhteeseen jollain tavalla, Hughes muistuttaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuokranantajan ei ole tarpeellista kysellä vuokralaisehdokkaalta sellaisia hänen yksityiselämäänsä liittyviä asioita, joilla ei ole vaikutusta vuokrasuhteeseen.

Pelkän maksukyvyn selvittämisen lisäksi kannattaa kysyä, miksi ja kuinka pitkäksi aikaa vuokralainen tarvitsee asuntoa. LEHTIKUVA/TEEMU SALONEN

Tunnista hälytysmerkit

Mistä merkeistä vuokranantaja voi päätellä, että vuokralaisehdokkaan kaikki asiat eivät ole kunnossa?

Ensimmäinen hälytysmerkki on Hughesin mukaan se, mikäli vuokralaisehdokkaan ilmoittamat tiedot esimerkiksi maksukyvystään tai luottotiedoistaan eivät pidä paikkansa.

Hughes ohjeistaakin vuokranantajaa tarkastamaan aina mahdollisen vuokralaisen luottotiedot ennen sopimuksen tekoa.

– Se on ehdoton hälytysmerkki, jos ilmenee, että vuokralaisen kertomus omista luottotiedoista poikkeaa siitä, mitä rekistereistä löytyy.

Hughes muistuttaa, että luottotiedoista löytyvä maksuhäiriömerkintä ei välttämättä ole este vuokrasuhteelle. Siksi on hyvä myös selvittää se, mistä syystä maksuhäiriömerkintä on tullut tai jos merkintä on aiheutunut maksamattomista vuokrista.

Yksi keino välttää epäluotettavia vuokralaisia on pyrkiä tapaamaan vuokralaisehdokkaat henkilökohtaisesti etukäteen. Hughesin mukaan toinen hälytysmerkki voi olla se, jos vuokralaisella on kiire saada asunto ja hän haluaa vuokrata sen edes näkemättä sitä.

– Itse ainakin mielelläni kysyisin tapaamisessa vuokralaisehdokkaalta asioista vähän enemmän ja haluan tavata vuokralaisen aina silloin, kun se on mahdollista.

Hughes myöntää, että aina asunnon esittely etukäteen ei ole mahdollista. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi uudiskohteen vuokraaminen.

Täydellistä varmistuskeinoa ei ole

Vaikka edellä mainitut keinot voivat karsia pois epäluotettavia vuokralaisehdokkaita, vuokranantajan on hyvä muistaa ettei hänellä ole mitään keinoa varmistua täysin siitä, etteikö vuokralainen voisi vuokrasuhteen aikana laiminlyödä vuokranmaksua tai vahingoittaa asuntoa.

– Siihen ei ole olemassa mitään sataprosenttisen varmaa keinoa, mutta vuokranantajalla on tietysti keinoja hallita ja varautua riskeihin, Hughes kertoo.

Yksi hyvä varautumiskeino on rahallisen vuokravakuuden pyytäminen etukäteen. Tyypillisesti se vastaa yhden tai kuukauden vuokraa vastaavaa rahamäärää.

– Vakuus kannattaa pyytää etukäteen ja luovuttaa asunnon avaimet vasta sitten, kun vakuus on maksettu.

– Silloin vuokranantajalla on jonkinlainen rahallinen vakuus, jolla pystytään kattamaan mahdollisten vahinkojen korvauskustannuksia, Hughes jatkaa.

Rahallisen vuokravakuuden pyytäminen ennakkoon on hyvä tapa varautua mahdollisiin vahinkoihin. LEHTIKUVA/ONNI OJALA

Toinen keino varautua vahinkoihin on ottaa erillinen vuokranantajan vakuutus. Hughesin mukaan vuokranantajan on mahdollista ottaa vakuutus myös tahallisten vahinkojen varalta.

– Silloin vakuutus korvaa vahingot tilanteessa, joissa vuokralaisen maltti on mennyt ja hän on tuhonnut asuntoa.

Vuokranantajan kannattaa edellyttää myös vuokralaiselta oman kotivakuutuksen ottamista. On kuitenkin syytä muistaa, että vuokralaisen kotivakuutus ei kata hänen tahallaan aiheuttamia vahinkoja.

Mikäli mahdollista, vuokranantaja voi selvittää vuokralaisehdokkaan luotettavuutta olemalla yhteydessä hänen edellisiin vuokranantajiinsa.

– Silloin kannattaa kysyä vuokralaisehdokkaalta, saanko soittaa edelliselle vuokranantajalle ja kysyä häneltä, miten edellinen vuokrasuhde on sujunut ja onko asuntoon tullut vahinkoja, Hughes neuvoo.

Yleensä vuokrasuhteet sujuvat hyvin

Julkisuudessa on ajoittain esillä tapauksia, joissa vuokralainen on tuhonnut asunnon täysin remonttikuntoon ja aiheuttanut mittavat vahingot. Hughes muistuttaa, että tällaiset tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia.

– Ylivoimaisesti suurimmassa osassa vuokrasuhteita asiat menevät hyvin.

Hänellä itsellään ei ole kokemusta tilanteista, joissa vuokralainen olisi turmellut asuntoa. Hughes kertoo kuitenkin saaneensa vuokralaisilta tiedusteluja aiheeseen liittyen silloin, kun työskenteli Suomen vuokranantajien lakineuvonnassa.

– Tyypillisesti näissä tapauksissa asunnon kiinteitä kalusteita on tuhottu esimerkiksi keittiössä tai kylpyhuoneessa. Asunnon seinille on voitu maalata myös esimerkiksi graffiteja.

Vaikka vuokralainen ei aiheuttaisikaan asunnolle vahinkoa, vuokrasuhteen aikana voi ilmetä maksuhäiriöitä eli vuokria jää maksamatta tai ne viivästyvät.

– Silloin vuokranantajan kannattaa reagoida nopeasti eikä antaa rästien kertyä, Hughes neuvoo.

Jos vuokria jää enemmän rästiin, Hughes suosittelee vuokranantajaa pohtimaan, pitäisikö vuokrasuhde päättää.

