Tunnistatko nämä kuusi merkkiä? Kodissasi voi olla kosteusvaurio

Kosteusvauriot ovat yleinen riesa etenkin suomalaisissa pientaloissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan pientaloista 15 prosentissa on varma kosteusvaurio ja noin 40 prosentissa joko vaurio tai lisätutkimustarvetta yleisimmissä riskirakenteissa. Kosteuteen liittyviä ongelmia ilmenee myös muissa rakennuksissa, kuten kerrostaloasunnoissa.

Pahimmillaan kosteusvaurio voi aiheuttaa mittavan remontin, jonka hintalappu voi nousta useisiin tuhansiin euroihin. Vaikeimmissa tapauksissa hintalappu voi olla suurempikin.

Yleensä kosteusvaurion korjauskustannukset jäävät sitä pienemmiksi, mitä aiemmin ongelmaan havahtuu. Varhainen puuttuminen voi ehkäistä ongelman kehittymisen laajemmaksi.

Varhaista puuttumista helpottaa se, jos osaa tunnistaa tyypillisimmät kosteusvaurion merkit. Ensimmäiset merkit voivat olla hienovaraisia.

– Yleisimpiä ovat tunkkainen tai maakellarimainen haju, maali- tai pinnoitevauriot (esimerkiksi hilseily, kupruilu, tummentumat), kosteuden tai homeen näkyminen, poikkeava lämpötila tai ilmanvaihto, Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskuksen (PRKK) toimitusjohtaja Mikko Juva luettelee Verkkouutisille.

Yksi merkki on myös asukkaiden oireilu, kuten nenän tukkoisuus tai päänsärky. Oireilulle tyypillistä on se, että oireet helpottavat muualla oleskeltaessa.

Entä miten tulee toimia, jos epäilee asunnossaan tai kiinteistössään olevan kosteusvaurio?

Juvan mukaan aluksi pitää selvittää epäilyn syy ja laajuus tarkistamalla näkyvät pinnat ja mahdolliset vuodot vesikalusteiden, ikkunoiden ja märkätilojen ympärillä. Seuraavaksi kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan, kuten rakennusterveysasiantuntijaan tai kosteusvauriokartoituksen tekijään.

– Taloyhtiössä ilmoita asiasta isännöitsijälle. Älä pura rakenteita omin päin, jotta vaurion laajuus voidaan arvioida asianmukaisesti, Juva ohjeistaa.

On myös tiettyjä virheitä, joihin ei kannata sortua kosteusvauriosta kärsivän asunnon tai kiinteistön kanssa. Juvan mukaan kolme tyypillistä virhettä ovat pintojen uusiminen ilman vaurion syyn poistamista, korjauksen lykkääminen tai vaurion vähättely sekä omatoiminen korjaus ilman suunnitelmaa ja valvontaa.

– Kosteusvauriokorjaus on aina tehtävä asiantuntevasti ja suunnitelmallisesti, Juva muistuttaa.

Kosteusvauriot ovat yleinen riesa etenkin pientaloissa. Kuvituskuva. LEHTIKUVA / TIMO HEIKKALA

Korjaus voi kestää kuukausia

Kosteusvaurion laajuus luonnollisesti ratkaisee sen, kuinka suuresta operaatiosta vaurioiden korjaamisessa on kyse.

– Pienimmillään kyse voi olla pesukonevuodon jälkeisestä pintojen uusimisesta, mutta laajimmillaan joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen koko märkätila, alapohja tai julkisivu.

Hänen mukaansa korjaustyöt kestävät viikoista useisiin kuukausiin ja vaativat aina korjaussuunnitelman ja rakenteiden kuivatuksen ennen uudelleenrakentamista.

Mistä syistä asuntoihin ja kiinteistöihin sitten tulee kosteusvaurioita? Tapauksissa Juvan mukaan toistuvat usein samat tekijät.

– Yleisimmät syyt ovat vesieristeiden pettäminen märkätiloissa, kattovuodot, salaojien tai sadevesijärjestelmän toimimattomuus, vesiputkien vuodot ja kondenssiongelmat sekä ilmanvaihdon puutteet.

Myös tietyt asumisratkaisut lisäävät kosteusvaurioiden riskiä. Juvan mukaan riskialttiita ovat muun muassa maanvastaiset alapohjat ilman toimivaa kapillaarikatkoa, pesutilat ilman vedeneristystä, puutteellinen ilmanvaihto, monimutkaiset kattorakenteet ilman tuuletusrakoa sekä virheellisesti korjatut tai huonosti huolletut rakenteet.

Ihmisten oireilu voi myös paljastaa ongelman. Hälytyskellojen pitäisi soida viimeistään silloin, jos oireilua esiintyy vain kotona ollessa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Voit pienentää riskiä omalla toiminnallasi

Koska kosteusvaurion korjaus voi olla mittava operaatio, siitä seuraavat kustannuksetkin voivat nousta tuntuviksi. Siksi olisi ehdottoman suositeltavaa, että asukas pyrkisi omalla toiminnallaan pienentämään kosteusvaurioiden riskiä.

Juvalla on antaa konkreettisia esimerkkejä, joiden avulla riskiä pystyy pienentämään.

– Huolehdi ilmanvaihdosta ja pidä venttiilit puhtaina, tarkkaile kosteutta ja vuotoja, kuivaa märät pinnat peseytymisen jälkeen, tarkista vesikatto ja sadevesijärjestelmä säännöllisesti sekä huolla kodinkoneiden vesiliitännät. Vältä myös liian alhaisia sisälämpötiloja ja kosteuden kertymistä huoneilmaan, hän neuvoo.

Kosteusvaurioiden riskiä voi pienentää omalla toiminnalla. Esimerkiksi märkätilat kannattaa kuivata aina hyvin käytön jälkeen. PIXABAY

Tietyn aikakauden talot korostuvat kosteusvaurioissa

Peruskorjaamisen ja rakentamisen asiantuntijana Juvalle on muodostunut myös selvä näkemys siitä, minkä aikakauden rakennuksissa kosteusvaurioita esiintyy eniten.

– 1960–1980-lukujen taloissa ongelmia aiheuttavat usein puutteelliset vedeneristykset ja riskirakenteet, 1990-luvun taloissa valesokkelit ja liian tiiviit rakenteet, ja vanhemmissa rakennuksissa ongelmia tulee lähinnä huonosta kunnossapidosta.

Uudemmissa taloissa vauriot liittyvät Juvan mukaan usein rakentamisen virheisiin tai ilmanvaihdon epätasapainoon.

Hänen mukaansa viime vuosina kosteusvaurioiden määrä ei ole merkittävästi vähentynyt, mutta niiden luonne on muuttunut.

– Ennen ongelmat johtuivat useammin rakenteellisista virheistä, nykyisin syynä on yhä useammin ilmanvaihdon puute, kosteusrasitus ja asumistottumukset. Toisaalta tietoisuus ja tutkimusmenetelmät ovat parantuneet, ja vauriot havaitaan aikaisemmin, Juva toteaa.

Tunnista nämä varoitusmerkit 1. Tunkkainen tai maakellarimainen haju

– Yleinen varhainen merkki, joka viittaa mikrobikasvuun tai kosteuteen rakenteissa. 2. Maalin tai pinnoitteiden vauriot

– Esimerkiksi hilseily, kupruilu tai tummentumat seinissä, katoissa tai lattioissa. 3. Näkyvä kosteus tai home

– Esimerkiksi tummentuneet nurkat, laattasaumojen väri tai kosteusläikät pinnoilla. 4. Poikkeava lämpötila tai ilmanvaihto

– Vetoinen, epätasainen lämpö tai tunkkainen ilma voi kertoa rakenteiden kosteusongelmista. 5. Asukkaiden oireilu, kuten päänsärky tai nenän tukkoisuus

– Jos oireet helpottavat muualla oleskeltaessa, kyse voi olla sisäilmaongelmasta. 6. Vesikalusteiden tai märkätilojen ympärillä havaittavat vuodot tai kosteudet

– Pesukone, suihku, tiskiallas, lavuaari – vuoto tai kastunut alue voi kieliä isommasta vauriosta.

