”Kohta alkaa kaaos” – Venäjä siirtää salassa joukkoja Libyaan

Venäjä on siirtänyt lähes 2 000 sotilasta ja taistelijaa Libyaan viimeisen kolmen kuukauden aikana, kertoo Radio Free Europen tutkiva toimittaja Mark Krutov viestipalvelu X:ssä.

Asia paljastui tutkivien toimittajien yhteenliittymän All Eyes On Wagnerin, itsenäisen venäläismedia Verstkan ja Radio Free Europen yhteisessä selvityksessä.

Nimettömänä esiintyvä Venäjän puolustusministeriön lähde kertoo toimittajille käyneensä Libyassa useita kertoja ennen Venäjän aloittamaa laajamittaista sotaa Ukrainassa. Lähteen mukaan Libyassa ei ole koskaan ollut näin paljon melua ja toimintaa.

– Täällä on alkamassa kaaos.

Venäjän puolustusministeriön lähteiden mukaan myös useita satoja erikoisjoukkojen jäseniä siirrettiin Ukrainasta Libyaan aiemmin tänä vuonna.

– Tämä siirto, vaikkakin epätavallinen, kertoo Venäjän joukkojen parantuneesta tilanteesta Ukrainassa ja Libyan merkityksestä venäläisten toiminta-alueena, Mark Krutov toteaa.

Suurin osa venäläisistä sotilaista ja taistelijoista on tietojen mukaan koottu ja sijoitettu pääasiallisesti Itä-Libyan alueille, joita hallitsee sotamarsalkka Khalifa Haftar. Osa venäläissotilaista lähetettiin Nigeriin, kun taas toiset jäivät Libyaan odottamaan lisäohjeita.

Erään venäläisen turvallisuuslähteen mukaan tuhansia Venäjän asevoimien sotilaita ja Wagner-ryhmän ”Afrikan osastoon” kuuluvia taistelijoita saapui Libyaan helmi-huhtikuussa. Sotilaat ovat Libyassa epävirallisesti palkka-armeijan edustajina.

Selvityksen tehneet toimittajat uskovat, että kyseessä voivat olla uudet Venäjän sotilastiedustelu GRU:n johtamat Afrikan joukot (Africa Corps). Moskovan kerrotaan siirtäneen Wagner-ryhmän Libyan-operaatiot GRU:n johdettaviksi ja Venäjän apulaispuolustusministerin alaisuuteen.

Toimittajien saamien tietojen mukaan osa venäläisestä sotilashenkilöstöstä vastaa libyalaisten taistelijoiden ja ”Afrikan osastoon” värvättyjen koulutuksesta. Toinen osa suorittaa kohdennettuja tehtäviä, kuten sotatarvikkeiden kuljetusta.

Mark Krutov viittaa RUSI-ajatushautomon tutkijana työskentelevän Jalel Harchaouin analyysiin Moskovan tavoitteista Libyassa. Harchaouin mukaan se tarjoaa erittäin arvokkaan pääsyn Välimerelle, sitä kautta voidaan painostaa Natoa ja EU:ta etelästä ja se tehostaa vuoropuhelua muiden keskeisten arabimaiden kanssa.

Libya toimii myös kulkuväylänä Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja tarjoaa strategisen tien Sudanin Nigerin kaltaisiin maihin.

Krutov on samoilla linjoilla:

– Mielestäni ei ole epäilystäkään siitä, että Venäjä käyttää tukikohtiaan Libyassa vipuvartena hallitakseen EU:hun suuntautuvaa laitonta maahanmuuttoa, kuten se on tehnyt aiemmin Puolan ja Suomen kanssa.

