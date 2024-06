Suomessa salamoi – kesäkuun keskiarvo ylitettiin 36 tunnissa

Suomessa on viikonlopun aikana salamoinut toden teolla, kertoo Ilmatieteen laitos X-viestipalvelussa.

Vuosien 1991–2020 välillä maahan iski tyypillisesti 25 100 salamaa. Tämä kesäkuun keskiarvo ylitettiin sunnuntaina kello 14.30, eli alle kahdessa päivässä. Suomessa on siis salamoinut 36 tunnissa enemmän kuin yleensä koko kesäkuussa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Laitoksen mukaan kesäkuun 2. päivän aikana ukkostutkassa on havaittu kello 11.30 mennessä yhteensä 11 147 maasalamaa. Näiden lisäksi on havaittu 39 131 pilvisalamaa.

Maasalamaksi kutsutaan salamaa, joka iskee maahan tai veteen ja jonka sähkövirta päätyy maahan. Pilvisalamassa kosketusta maahan ei tapahdu, vaan ne iskevät ukkospilven sisällä tai niiden välillä tai pilven ulkopuoliseen ilmaan.

Erityisen voimakasta salamointi on ollut sunnuntaina. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Imatran itäpuolella on liikkunut raju ukkospilvi kohti pohjoiskoillista. Ukkosvaroitus on annettu Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntiin.

Sade- ja ukkoskuuroja ennustetaan tänään laajasti lähes koko maahan.