Helteet väistyvät viikon loppupuolella

Hellekelit jäävät taakse ensi viikon loppupuolella, kertoo Foreca.

Lämmin ja kostea ilmamassa on hellinyt Suomea jo pitkään. Sunnuntaipäivän aikana ukkoskuurot viilentävät lämpötiloja hieman, mutta helleraja ylittyy eri puolella Suomea aina Etelä-Lappiin asti.

Alkuviikosta ukkoskuuroja voi odottaa tiistaina etelärannikon tuntumassa ja Itä-Suomessa. Muualla vallitsee pääosin poutasää. Vielä keskiviikkona sää on aurinkoinen, mutta torstaina Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Suomessa on odotettavissa lisää ukkosta.

Torstai-illan aikana myös Etelä- ja Länsi-Suomeen leviää runsaampia sateita.

Selvä käännös kylmempään tapahtuu perjantaina, kun lounaasta tulevat sateet saapuvat Itä-Suomesta Oulun kautta Etelä-Lappiin ulottuvalle alueelle. Lämpimintä on Lapissa, jossa elohopea nousee yli 20 asteeseen. Etelä- ja länsiosissa perjantaita vietetään 16–20 asteen lämpötiloissa, ja maan keskiosissa värjötellään 10 asteessa.

Ensi viikonlopusta on kuitenkin tulossa viileä ja epävakainen. Eteläisessä ja keskisessä Suomessa luvassa on sadekuuroja, pohjoisessa sade on taas yhtenäisempää. Lämpötilan povataan jäävän 15–20 asteeseen, Lapissa vain 5–10 asteeseen.

Ensi viikon alku lienee siis viimeinen tilaisuus hetkeen nauttia hellesäästä.