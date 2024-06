Vladimir Putinin henkivartijoiden satumaiset urat: Näin diktaattori palkitsee kaartiaan

Venäjän presidentin henkivartijat ovat nousseet Venäjällä moniin johtaviin asemiin, kertoo venäläinen oppositiopoliitikko Mihail Hodorkovski viestipalvelu X:ssä.

Hodorkovskin mukaan entisten henkivartijoiden vahva asema osoittaa, että Venäjällä avain valtaan on uskollisuus. Hän nostaa esimerkiksi kahdeksan Vladimir Putinin entistä henkivartijaa, jotka ovat nousseet Venäjällä johtaviin asemaan.

Aleksandr Kolpakov työskenteli ennen Neuvostoliiton romahdusta KGB:ssä, josta hän eteni presidentin turvallisuudesta vastaavan turvallisuuspalvelu FSO:hon vuonna 1992. Hän työskenteli niin entiselle presidentille Boris Jeltsinille kuin Putinillekin vuoteen 2014 asti, jonka jälkeen hän nousi johtavaan asemaan Venäjän presidentinhallinnon hallinto-osastolla.

Viktor Zolotov johti Putinin henkivartiokaartia vuosina 2000–2013. Kiitokseksi palveluksistaan Putin nosti hänet Venäjän kansalliskaartin johtoon vuonna 2016. Venäjän kansalliskaarti on Putinin suorassa alaisuudessa oleva puolisotilaallinen poliisi, jonka tarkoituksena uskotaan olevan Kremlin vastustajien pitäminen kurissa.

Igor Babuškin palveli tiedustelupalvelu FSB:n erikoisjoukoissa, ja hän suojeli Putinia muun muassa tämän vieraillessa Dagestanissa vuonna 1999. Vuonna 1999 Babuškin nousi Astrahanin alueen kuvernööriksi.

Sergei Morozov toimi aiemmin Putinin adjutanttina. Myöhemmin hän nousi puolustusministeri Sergei Šoigun avustajaksi sekä Venäjän veroviraston varajohtajaksi. Vuodesta 2019 lähtien hän on toiminut veroviraston johtajan neuvonantajana.

Dmitry Mironov toimi Putinin henkivartijakaartissa vuoteen 2013 asti, jonka jälkeen hän päätyi sisäministeri Vladimir Kolokoltsevin avustajaksi. Tätä seurasi nippu ylennyksiä, ensin korruption vastaisen viraston johtajaksi ja sitten Jaroslavlin alueen kuvernööriksi. Vuodesta 2021 lähtien hän on ollut yksi Putinin erityisavustajista.

Aleksandr Kurenkov oli ennen kuntosalivalmentaja, kunnes hän kapusi Putinin henkivartijaksi vuonna 2015. Vuonna 2022 hänet ylennettiin kansalliskaartin varajohtajaksi ja sen jälkeen hätätilaministeriksi.

Aleksei Djumin liittyi Putinin henkivartiokaartiin vuonna 1995 ja yleni myöhemmin sen varapäälliköksi. Vuonna 2014 uskotaan olleen merkittävässä roolissa Krimin niemimaan miehittämisessä sekä Ukrainan entisen presidentti Viktor Janukovytšin evakuoinnissa maasta. Kiitokseksi palveluistaan Djumin toimi hetken varapääministerinä, ja päätyi sittemmin Tulan alueen kuvernööriksi. Toukokuussa hänet nimitettiin Putinin erityisavustajaksi.

Jevgeni Zinitševin ura alkoi KGB:ssä, ja hän toimi Putinin henkivartijana 2000-luvun puolivälissä. Vuonna 2015 hän nousi Kaliningradin alueen FSB:n osaston johtajaksi, alueen virkaatekeväksi kuvernööriksi, FSB:n varajohtajaksi ja lopulta hätätilaministeriksi vuonna 2018.

Zinitšev kuoli epäselvissä olosuhteissa vuonna 2021. Kuolemansa jälkeen hänet palkittiin Venäjän korkeimmalla arvomerkillä, ja hänen mukaansa nimettiin lukuisia katuja sekä pietarilainen yliopisto.

Hodorkovskin mukaan henkivartijoiden urapoluista on nähtävissä, että Venäjällä instituutiot tulevat ennen yksilöitä.

– Demokratia kuolee, kun uskollisuus hallitsijalle merkitsee enemmän kuin kyvykkyys, Hodorkovski harmittelee.

