Yle: Naapurin vene saattaa olla mökkirannassasi laillisesti

Maanmittauslaitos käy paraikaa läpi arkistoista niin kutsuttuja rasitteita, eli kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi vene- tai parkkipaikkana. Asiasta uutisoi Yle.

Maanmittauslaitoksen jättiprojekti koskee kaikkia tie- ja rasiteoikeuksia, niiden vahvistamista sekä arkistoimista sähköiseen kiinteistörekisteriin.

– Maanmittauslaitoksen rekisterinpidossa on 2,4 miljoonaa rekisteriyksikköä, eli varsin mittavasta projektista on kysymys. Meidän tarkoitus on käydä nämä kiinteistöt läpi. Se kestää noin 10 vuotta, kertoo rekisteripäällikkö Mauno Pyykönen.

Arkistoista voi löytyä monenlaisia yllätyksiä, jotka saattavat aiheuttaa päänvaivaa esimerkiksi kaupantekotilanteissa. Rasitteet myös vaihtelevat esimerkiksi kaupunki- ja maaseutualueiden välillä. Kaupungissa taloilla voi olla esimerkiksi yhteinen seinä, jonka takia on perustettu niin kutsuttu seinärasite.

– Siellä voi olla rakentamattomia tieoikeuksia tai veneenpito-oikeus, jota kuitenkaan ei ole vuosikymmeniin tai sataan vuoteen käytetty. Tilanteen selvittäminen, että onko se vielä tarpeellinen, voi olla hyvinkin ratkaisevassa asemassa kaupankäynnin yhteydessä, että tuleeko kauppoja vai ei. Ei se mitenkään hirveän tavallista ole, mutta silloin tällöin näitä kyllä tulee vielä eteen, Pyykönen sanoo.

Myös kiinteistöoikeuden asiantuntija neuvoo, että erityisesti kaupantekotilanteessa kiinteistöön kohdistuvat muiden kiinteistöjen oikeudet on ehdottomasti selvitettävä.

– Se on todella tärkeä osa kiinteistökauppaa. Jos niitä ei ole selvittänyt, se voi olla kiinteistökaupan virhe, mihin ostaja voi myyjää kohtaan vedolta, sanoo asianajaja Jaakko Kanerva.