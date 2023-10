Kiinteistönvälittäjä MTV:llä alan mustista kuukausista – ”10-tuntinen työpäivä ja ainut saldo on pysäköintisakko”

Parikymmentä vuotta kiinteistönvälittäjänä työskennellyt Erkki Murto-Koivisto kertoo MTV:lle alan tukalasta tilanteesta. Hänen mukaansa lasku alkoi viime vuoden puolelta. Joulukuu oli poikkeuksellinen: 100 000 euron sijaan yrityksen kassaan kilahti vain 2500 euroa.

Murto-Koivisto työllistää helsinkiläisessä Asunto-Satamassa 15 ihmistä, joten tilanne oli kinkkinen. Hän kuvailee, että ”aivan kuin joku olisi sammuttanut valot”.

– Joskus sunnuntaisin, kun on tehnyt kymmenen tunnin työpäivän ja 500 kilometriä tullut auton mittariin, ja päivän ainut saldo on pysäköintisakko Keravalta, on miettinyt, että voisiko sitä leivän edullisemmin tai helpommin tienata, Murto-Koivisto sanoo MTV:n minidokumentissa.

Tämän vuoden paras kuukausi on ollut elokuu. Murto-Koivisto sanoo, ettei odota syksystäkään ”riemukasta voittokulkua”, mutta toivoo yrityksen pääsevän edes omilleen.

Viime viikolla kerrottiin, että hallitus aikoo laskea varainsiirtoveroa. Muutos on tulossa myös ensiasunnon ostajille, jotka alkavat maksaa varainsiirtoveroa. Ensiasunnon ostajilla on vuoden loppuun aikaa tehdä kaupat verottomana, mutta käytännössä kaupat pitäisi saada sovittua marraskuun loppuun mennessä, jotta aika ehditään saada pankista ennen vuoden loppua.