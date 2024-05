”Hallituksen kanta yhteisvelkaan on täysin selvä”

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi eduskunnan kyselytunnilla havainneensa, että oppositiolla ”on kyllä vaikeuksia ymmärtää täysin yksiselitteistä kieltä, jota ministeriaitiosta sanotaan”.

Vilkasta väittelyä käytiin keskustan Katri Kulmunin kysymyksestä, voisiko Suomi tietyissä olosuhteissa tukea yhteisvelkaa. Hänen mukaansa keskusta oli yrittänyt saada suuren valiokunnan kokouksessa Suomen kannaksi ”selkeän kielteisyyden” uusia yhteisvastuullisia velkamekanismeja kohtaan, mutta kanta ei ollut mennyt läpi äänestyksessä.

– Hallitus suhtautuu niihin ainoastaan kriittisesti, ei kielteisesti, ja siinä on ero, Katri Kulmuni sanoi.

Perussuomalaisten Juho Eerola huomautti välihuudossa keskustan tukeneen EU:n elvytyspakettia pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituskaudella.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan on selvää, että kriittinen kanta yhteisvelkaan tarkoittaa kielteistä kantaa.

– No hyvä, jos tämäkin oli yllätys jollekin, kun tämä on aika moneen kertaan todettu. — Mutta nimenomaan ja erityisesti emme hyväksy yhteisvelkaa sen tyyppisiin ratkaisuihin, kuin mikä tehtiin Covidin jälkeen elpymisratkaisuna, Petteri Orpo sanoi.

Hän sanoi, että Ukrainaa voi pitää poikkeuksena.

– Ukrainan kysymys on eksistentiaalinen, se on olemassaolokysymys Ukrainan kansalle, Euroopan turvallisuudelle. Jos tilanne sen vaatii, niin kyllä meillä täytyy olla silloin joku mahdollisuus, mutta sitä ennen tässäkin asiassa on paljon asioita, joita voi tehdä, Orpo sanoi.

Tällä hetkellä käsittelyssä on Venäjän jäädytettyjen varojen ja niiden tuottojen käyttäminen Ukrainan tukemiseen. Tuottoja on 2–3 miljardia euroa vuodessa.

– Me voimme ottaa 50 miljardia yhteistä velkaa näitä Venäjän varoja vastaan ja rahoittaa sillä Ukrainaa. Eli huoli pois tämänkin osalta, se on vasta aivan vihoviimeinen, mutta kyllä meidän pitää tässäkin asiassa ajatella ukrainalaisia, jotka siellä taistelevat, Petteri Orpo totesi.

Riikka Purra kuvaili opposition esittämiä väitteitä surkuhupaisiksi. Aiemmin keskusteltiin siitä, muodostaisiko elpymispaketti ennakkotapauksen tuleville toimille.

– Ja kyllä, on aivan totta, että tälläkin hetkellä Euroopan unionissa sitä tarjotaan ratkaisuksi tietyistä maista, erityisesti Etelä-Euroopasta, moneen eri asiaan, niin strategiseen autonomiaan, niin sosiaalisiin investointeihin, investointikuoppaan kuin moneen muuhunkin asiaan. Hallituksen kanta tässä on täysin selvä: meille tällainen ei käy, Purra totesi.

– Samaan aikaan olemme jo nyt Ukrainaa auttaaksemme kyllä ottaneet myös velkaa, ja sitä ainakaan keskusta ei muistaakseni vastustanut. Elpymispaketin kaltaisia yhteisvelkainstrumentteja, epäsymmetrisiä tulonsiirtoinstrumentteja tämä hallitus vastustaa, valtiovarainministeri jatkoi.