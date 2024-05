Lentäjä kertoo: Tältä tuntuu, kun raju turbulenssi iskee

Eläkkeellä oleva lentokapteeni Chris Hammond kertoo BBC:lle, millaista on lentää rajussa turbulenssissa.

Aihe on ajankohtainen siksi, että matkustaja kuoli Lontoosta Singaporeen matkalla olleella lennolla rajun turbulenssin seurauksena. Lisäksi 30 matkustajaa loukkaantui. Verkkouutiset kertoi onnettomuudesta tässä jutussa.

43 vuoden lentouran tehnyt Hammond sanoo, että mikäli lähestyvä turbulenssi on tiedossa, matkustajia ja henkilökuntaa pitää kehottaa asettamaan turvavyöt paikoilleen. Hän myös huomauttaa, että aiheesta kannattaa pyrkiä tiedottamaan mahdollisimman rauhallisesti niin, etteivät matkustajat häiriinny liikaa.

– Jos tiedät sen [turbulenssi] tulevan, suhtaudu asiaan rauhallisesti ja pidä peukkuja pystyssä, että kaikki sujuu hyvin, Hammond toteaa.

Joskus lentokone voi joutua turbulenssiin täysin yllättäen ilman, että siitä on ehditty edes varoittaa. Lentäjät myös viestittävät turbulenssihavainnoista keskenään, joten lentokoneet osaavat varoittaa muita samalla reitillä olevia koneita poikkeustilanteista.

Lentäjän mukaan oma riskinsä liittyy lentoreitteihin, joilla on vähän liikennettä.

– Kun lennät paikassa, jossa on hyvin vähän lentokoneita, näitä tietoja ei ole saatavilla ja turbulenssiin voi joutua ilman varoitustakin, eräs lentäjä kertoo BBC:lle.

Hammond antaa myös yhden tärkeän vinkin lentäjille: jos näet edessäsi olevan ukkosmyrskyn, kierrät sen etkä missään olosuhteissa aja sen läpi.

Hän sanoo, ettei kokeneena lentäjänä itse pelännyt turbulenssiin joutumista. Turbulenssit herättivät hänessä huolta kuitenkin uran alussa. Hammond sanoo uransa alkuvaiheessa pelänneensä myös sitä, säilyykö lentokone ehjänä turbulenssin aiheuttamasta pyörteestä.

Turbulenssien aiheuttamat vammat ovat harvinaisia. Lentäjät huomauttavat BBC:lle, että nykyajan lentokoneet on rakennettu kestämään turbulensseja. Samalla he huomauttavat, että tehokkain tapa suojautua turbulenssien aiheuttamilta vaaroilta on pitää turvavyöt kiinnitettynä lennon aikana.