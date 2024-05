Uhka sodasta: Onko Kiinan hyökkäys Taiwaniin lähellä?

Kiina aloitti kuluvalla viikolla laajat sotaharjoitukset Taiwanin ympärillä. Kiinan asevoimien mukaan kyseessä on ”vahva rangaistus separatismista”, millä viitattiin Taiwanin tuoreen presidentti William Lain virkaanastujaisiin.

Taiwanin puolustusministeriö tuomitsi kiinalaisjoukkojen toiminnan ja ilmoitti asettaneensa ilma-, maa- ja merivoimat korkeaan valmiuteen. BBC:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Kiina otti ensimmäistä kertaa kohteekseen myös lähellä mannerta sijaitsevat pienet Taiwanin saaret. Harjoituksen tavoitteena vaikuttaa olevan simuloida täysimittaista maihinnousua.

– Mikään Kiinan toimista ei viittaa siihen, että he olisivat oikeasti kiinnostuneita rauhasta, U.S. Naval War College -korkeakoulun apulaisprofessori Ian Easton sanoo Le Mondelle.

Kiinan kommunistisen puolueen kannalta on äärimmäisen kiusallista, että vieressä sijaitsee saman kulttuuripiirin alue, joka siirtyi diktatuurista demokratiaan ja on menestynyt hyvin taloudellisesti. Kommunistien retoriikassa pyritään antamaan kuva, ettei Kiinalla voi olla minkäänlaista vaihtoehtoista hallintomallia.

Taiwanin valtaaminen vahvistaisi Kiinan geopoliittista asemaa, sillä se avaisi suoran väylän Tyynellemerelle ja toisi uusia tukikohtia maan laivastolle.

Ian Eastonin mukaan sotatilanteessa Kiinan asevoimat ottaisi haltuun autolauttojen ja kalastusalusten kaltaisia siviililaivoja. Niillä tuettaisiin laivaston suorittamaa maihinnousua ja maajoukkojen huoltoa Taiwanissa.

Vuoristoinen maasto tekisi hyökkäyksen toteuttamisesta haastavaa. Maihinnousu olisi käytännössä mahdollista vain tietyissä paikoissa Taiwanin länsirannikolla. Alue on täynnä suuria kaupunkeja, mikä antaisi etulyöntiaseman puolustajalle. Luonnonoloista johtuen rakennukset suunnitellaan kestämään maanjäristyksiä ja voimakkaita taifuuneja.

– Tämä tarkoittaa, että jokainen rakennus Taiwanissa on kuin bunkkeri, Ian Easton toteaa.

Asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, kuinka todennäköinen Kiinan hyökkäys on, ja mikä sen mahdollinen aikataulu olisi. Yhdysvaltain amiraali evp. Philip Davidson sanoi vuonna 2021 kongressille, että riski on suurin tällä vuosikymmenellä. Kiinan tavoitteena on luoda sotilaalliset kyvykkyydet Taiwanin haltuunottoon vuoteen 2027 mennessä.

Kiinan presidentti Xi Jinping vakuutti marraskuussa 2023 Kaliforniassa järjestetyssä tapaamisessa Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenille, että vaikka yhdistyminen Taiwanin kanssa on maan tavoite, on ”poliittinen tie” silti ensisijainen verrattuna sotatoimiin. Xin mukaan aikataulua ei ole vielä määritelty.