”Pärjäämme kiusaa tekevän naapurin kanssa”

Kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnéll nostaa esiin länsimaiden ja Naton tarpeen vastata Venäjän hybridivaikuttamiseen.

– Viime viikolla Nato teki poikkeuksellisen ulostulon. Se otti virallisesti kantaa Venäjän hybridivaikuttamiseen puolustusliiton maaperällä: vihamielistä toimintaa tutkitaan tällä hetkellä Tshekissä, Virossa, Saksassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Venäjä harjoittaa Nato-maissa – enemmän tai vähemmän peitellysti – hybridisodankäyntiä kuten propagandaa, sabotaaseja ja kyberhyökkäyksiä, Limnéll sanoo tiedotteessa.

Limnéll painottaa, että Suomelle tilanteessa ei ole sinänsä mitään uutta. Venäjä on testannut Suomea jo vuosia, niin fyysisesti itärajalla kuin digitaalisesti verkossa. Eri alueille ulottuva kiusanteko on mitannut suomalaisen yhteiskunnan resilienssiä ja kokonaisturvallisuutta jo pitkään.

– Reilu viikko sitten olimme puolustusvaliokunnan kanssa vierailulla Yhdysvalloissa. Yhden tärkeimmän liittolaisemme kanssa käydyissä keskusteluissa huomasi selvästi, kuinka paljon suomalaiselle kokonaisturvallisuuden mallille on tässä hybridivaikuttamisen ajassa kysyntää, Limnéll sanoo.

– Suomi on pitänyt huolta puolustuksestaan, ja se on huomattu myös ulkomailla, niin lännessä kuin idässäkin. Suomalainen sisu konkretisoituu kansakunnan resilienssinä, hän jatkaa.

Limnéll toteaa, että Venäjän länsimaihin kohdistamat kyberhyökkäykset ovat tyypillinen esimerkki kokonaisturvallisuuden tarpeellisuudesta.

– Niissä on sekä tekninen että psykologinen puoli: järjestelmiä lamaannuttamalla Venäjä pyrkii vaikuttamaan ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Sitä suurempi merkitys on suomalaisten yhtenäisyydellä ja päättäväisyydellä: ne ovat samalla kertaa valinta, vastaus ja viesti. Ja tuo viesti kuuluu, että tuli mitä tuli, me pärjäämme kyllä.

– Nato on sitoutunut tukemaan hybridivaikuttamisen kohteeksi joutuneita liittolaisia. Natolla on laaja keinovalikoima ja se on valmis estämään ja puolustautumaan hybridihyökkäyksiä vastaan. Venäjän toimet eivät tule heikentämään Naton yhtenäisyyttä Ukrainan tukemisessa, Limnell huomauttaa.

Limnéll painottaa, että hybridihyökkäyksissä puolustajan parhaat aseet ovat päättäväisyys ja yhtenäisyys.

– Tässä Suomi näyttää mallia muulle maailmalle. Ja mikäli Nato päättää reagoida, Suomea tullaan kuuntelemaan. Olemme osoittaneet, että pärjäämme kiusaa tekevän naapurin kanssa. Meillä on kaikki syyt olla ylpeitä siitä, miten olemme oman puolustuksemme hoitaneet.