Kansanedustaja kauhistui: SDP:n johdossa ei uskalleta edes mainita säästöjä

SDP:n talouslinja on jäänyt varsin epäselväksi, toteaa kansanedustaja Henrik Vuornos (kok.) Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.



– Kyllähän siellä selkeästi puolueen johdossa taistelee kaksi erilaista talouspoliittista linjaa, Vuornos toteaa.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar sanoi taannoin Helsingin Sanomille, että julkista taloutta on tasapainotettava ennen kaikkea veronkiristyksillä ja kasvutoimilla.



– Ainakin itse vähän kauhistelen, jos menosäästöjä ei voi mainita edes ääneen, Vuornos toteaa SDP:n varapuheenjohtajan linjasta.

Razmyar on SDP:n edustaja finanssipoliittisessa parlamentaarisessa työryhmässä, jonka alustavan arvion mukaan seuraavan hallituksen on leikattava menoja tai lisättävä tuloja 8–11 miljardilla eurolla.



Vuornoksen mukaan julkisen talouden tasapainottaminen Razmyarin keinolla olisi ”aikamoinen veromoukari”.



– Kyllä tässä säästöjä ennen kaikkea tarvitaan. Realistista on varmaan todeta, että joitain veroratkaisujakin tarvitaan, mutta niiden pitäisi olla sellaisia, että ne haittaavat mahdollisimman vähän työtä, yrittämistä ja talouden kasvua, Vuornos toteaa.

Voisiko kokoomus mennä SDP:n kanssa sellaiseen hallitukseen, joka sopeuttaisi taloutta ennen kaikkea veronkorotuksilla? Tähän Vuornos vastaa diplomaattisesti.



– No ei varmasti (pelkästään) veroja korottamaan, mutta itse lähden siitä, että asiat ratkeavat hallitusneuvotteluissa, hän sanoo.



– Mutta on hyvin vaikea kuvitella, että kokoomus lähtisi sellaiseen talouden sopeuttamisharjoitukseen, jossa esimerkiksi pääosa sopeutuksesta tapahtuisi verojen kiristyksellä. Suomen ongelma ei ole liian matalat verot, vaan se on liian korkeat julkiset menot.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on vaatinut hallitukselta vielä tällä vaalikaudella 1,4 miljardin euron lisäsopeutusta. Tätä Vuornos pitää ”silmänkääntötemppuna”.



– Hallituksella on edelleen vuoden 2027 budjettiin satojen miljoonien eurojen säästöt, joita lähes kaikkia SDP käsittääkseni vastustaa, hän toteaa.



– Voidaan ensin katsoa, että hyväksyykö SDP hallituksen jo tekemät sopeutuspäätökset ja sen jälkeen sitten pohdiskella, kuinka paljon uskottavuutta näissä SDP:n lisäsäästövaatimuksissa on.

