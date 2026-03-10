KL: SDP:n Nasima Razmyar esittää miljardien eurojen veronkorotuksia

Ensi vaalikaudella veronkorotuksia pitää olla säästöjä enemmän. Näin Kauppalehden haastattelussa esittää SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Nasima Razmyar.
Razmyar on toinen SDP:n edustajista finanssipoliittisessa parlamentaarisessa työryhmässä, jonka alustavan arvion mukaan seuraavan hallituksen on leikattava menoja tai lisättävä tuloja 8–11 miljardilla eurolla. Tähän siis myös SDP on sitoutunut.
Kun Razmyarin mukaan ensi vaalikaudella veronkorotuksia pitää olla enemmän kuin säästöjä, tämä tarkoittaisi miljardien eurojen veronkorotuksia.
Razmyar ei ota KL:ssä vielä tarkemmin kantaa siihen, mitä veroja hän haluaisi korottaa. Hän kuitenkin mainitsee listaamattomien yritysten osinkoverouudistuksen, joka löytyy myös SDP:n vaihtoehtobudjetista.
SDP:n varapuheenjohtaja Razmyar on ollut kuluvalla vaalikaudella joissakin kysymyksissä eri mieltä kuin puheenjohtaja Antti Lindtman ja suurin osa eduskuntaryhmästä.
Razmyar toteaa, että isossa puolueessa on aina erilaisia näkemyksiä. Hän sanoo KL:lle kuitenkin uskovansa, että SDP:llä on vaaleja kohti mentäessä yhtenäinen talouspoliittinen linja.