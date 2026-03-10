KL: SDP:n Nasima Razmyar esittää miljardien eurojen veronkorotuksia

Ensi vaalikaudella veronkorotuksia pitää olla säästöjä enemmän. Näin Kauppalehden haastattelussa esittää SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Nasima Razmyar.

Razmyar on toinen SDP:n edustajista finanssipoliittisessa parlamentaarisessa työryhmässä, jonka alustavan arvion mukaan seuraavan hallituksen on leikattava menoja tai lisättävä tuloja 8–11 miljardilla eurolla. Tähän siis myös SDP on sitoutunut.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kun Razmyarin mukaan ensi vaalikaudella veronkorotuksia pitää olla enemmän kuin säästöjä, tämä tarkoittaisi miljardien eurojen veronkorotuksia.

Razmyar ei ota KL:ssä vielä tarkemmin kantaa siihen, mitä veroja hän haluaisi korottaa. Hän kuitenkin mainitsee listaamattomien yritysten osinkoverouudistuksen, joka löytyy myös SDP:n vaihtoehtobudjetista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

SDP:n varapuheenjohtaja Razmyar on ollut kuluvalla vaalikaudella joissakin kysymyksissä eri mieltä kuin puheenjohtaja Antti Lindtman ja suurin osa eduskuntaryhmästä.

Razmyar toteaa, että isossa puolueessa on aina erilaisia näkemyksiä. Hän sanoo KL:lle kuitenkin uskovansa, että SDP:llä on vaaleja kohti mentäessä yhtenäinen talouspoliittinen linja.