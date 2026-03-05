SDP:stä väläytetään säästöjä koulutukseen

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen näytti Työeläkevakuuttajat Telan päättäjädebatissa vihreää valoa koulutussäästöille.

– Tulevaisuudessa, kun jokaiset laarinpohjat ja jokainen budjettimomentti jälleen pitää käydä läpi, niin pidän vähän epärealistisena ajatuksena sitä, että koulutuksessa resurssit kaikkinensa ja kokonaisuudessaan säilyisivät ihan nykyisellään, hän sanoi.

Joona Räsänen on eduskunnan finanssipoliittisen parlamentaarisen työryhmän eli niin sanotun velkajarrutyöryhmän varapuheenjohtaja. Työryhmän arvion mukaan seuraavan hallituksen on leikattava menoja tai lisättävä tuloja 8–11 miljardilla eurolla.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma suojaisi koulutusta säästöiltä.

– Tietenkin kaikki täällä tietävät, miten tiukka taloudellinen tilanne Suomella on vielä pitkään tästä eteenpäin, hän sanoi debatissa.

Taloutta Kauma kuitenkin sopeuttaisi valitsemalla keskeisimmät asiat, mihin valtion ja julkisen sektorin rahoja käytetään.

– Ajattelen niin, että ensimmäinen niistä on turvallisuus, toinen on koulutus ja kolmas on terveydenhuolto. Ja oikeastaan kaikesta muusta on valittava, mihin meillä on varaa, hän sanoi.

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi ei myöskään säästäisi koulutuksesta. Hän kohdentaisi resursseja uudelleen ikäluokkien pienentyessä.

– Lähtökohtaisesti meidän pitäisi pyrkiä pitämään kutakuinkin sama budjettitaso, hän viittasi koulutuksen rahoitukseen.



Joona Räsänen vastasi kollegoilleen, että mitään sektoria ei voi jättää toimien ulkopuolelle.



– Tämähän on aina tällaista, että haluamme tietenkin olla kaiken hyvän puolella ja pahaa vastaan. Ja kukaan ei halua sinne terveydenhuoltoon mitään pahaa. Turvallisuuteen ei haluta mitään pahaa, pidetään siitä huolta. Eikä koulutukseenkaan, hän kuvaili keskustelua julkisen talouden sopeutuksesta.

– Valitettavasti nämä ovat kuitenkin ne isoimmat pääluokat, mihin niitä euroja laitetaan. On ehkä hyvä todeta, että realismia on se, että kun tehostaa täytyy, se koskee ihan kaikkia. Koulutuksenkaan puolella en ole niin huolissani siitä, etteikö tätä nykyisillä resursseilla tai vähän pienemmilläkin resursseilla kyettäisi hoitamaan, Räsänen totesi.