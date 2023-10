Jeeppi väisteli terroristien tulitusta – mies selvisi täpärästi Hamasin teurastuksesta

Ainakin 260 ihmisen on vahvistettu kuolleen Israelissa pidetyillä Nova-festivaaleilla. Osa vieraista kaapattiin ja vietiin Gazaan panttivangeiksi.

Raja-aidan läpäisseet Hamasin terroristit hyökkäsivät alueelle viime lauantaiaamuna useista eri suunnista ja aloittivat siviilien teloittamisen. Festivaaleilla olleet kevyesti aseistautuneet poliisit ja turvamiehet yrittivät viivyttää ylivoimaista hyökkääjää.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu monien festivaalialueilta paenneiden kertomuksia. Eräs nainen oli peittänyt itsensä vereen ja tekeytynyt kuolleeksi kolmen tunnin ajaksi.

Alueella ollut hieroja Dor kertoo kaiken olleen hyvin aamukuuteen asti lauantaina. Hän pyöritti festivaaleilla hierontapistettä. Yhtäkkiä taivaalla näkyi Hamasin ampumien rakettien jälkeensä jättämiä vanoja.

Musiikki loppui ja sekasortoinen evakuointi alkoi. Monet olivat paniikissa. Dor kertoo lähteneensä kohti autoaan, mutta monet varoittivat terroristien tulittavan alueelta pakenevia maantiellä.

– Tulitus lähestyi. 400 metriä, 300 metriä meistä. Juoksimme kohti parkkipaikkoja ja ajoimme muiden seassa. Ohjasin jeepin telttojen läpi ja pääsin jotenkin taaimmaiselle parkkipaikalle. Näin 30–40 terroristin ryhmän. He olivat juuri menossa festivaalialueelle sisään aseet esillä, Dor selostaa julkaisemallaan videolla.

Hänen mukaansa Hamas-taistelijat metsästivät ihmisiä ”kuin sorsia”. Hieroja teki U-käännöksen ja näki ystävänsä Ohadin juoksevan häntä päin paniikissa. Vieressä näkyi hylätty israelilainen sotilasjeeppi. Dor nappasi mukaan tyhjässä autossa olleen rynnäkkökiväärin.

Mies jatkoi eteenpäin jeepillään ja pyysi hätäkeskuksesta apua. Sieltä sanottiin, ettei viranomaisilla ollut lähettää sillä hetkellä ketään festivaalialueelle. Ainoa neuvo oli asettautua lattialle makaamaan.

– Pääsimme tielle, jossa vastaan tuli viisi moottoripyörää. Terroristi tuli aivan lähelle moottoripyörällä ja katsoi minua silmiin. Hän huusi: ”se on juutalainen, se on juutalainen, tapa juutalainen!”. He lähtivät jahtaamaan meitä, Dor selostaa.

Hän puikkelehti pakoon jeepillä tulituksesta huolimatta. Auton nostattama hiekkapilvi vaikeutti sen havaitsemista. Toinen autossa ollut mies sai sirpalevamman päähänsä. Yksi moottoripyöristä tuli lähemmäs.

– Osuin häneen auton etuosalla. Mies lensi ojaan. Joku toinen yritti saavuttaa minua oikealta, osuin häneen auton sivulla, Dor toteaa.

– Onnistuimme jotenkin pujottelemaan pakoon heiltä. Ympärillämme oli ajoneuvoja täynnä luodinreikiä, ruumiita maassa. Ihmisiä teurastettiin.

Hän ajoi läheiseen asutuskeskukseen ja piilotti auton puiden alle. Miehet piiloutuivat vanhaan vessarakennukseen, mutta pian alueelle saapui noin 30 terroristin joukkio. He ampuivat kaikkia ovia.

– Olimme avuttomia. Asekin oli jäänyt autoon. Emme voineet tehdä mitään, katon palasia putosi päällemme. Pidimme päämme alhaalla ja linnoittauduimme vessaan kuuden hirvittävän tunnin ajaksi, mies kertoo.

Taustalta kuului huutoa, tulitusta ja rakettien räjähdyksiä. Lopulta paikalle saapui Israelin asevoimien sotilaita. Dor ja muut haavoittuneet pääsivät pois heidän ajoneuvoillaan.

– Vaikka kidnapatut ystävämme pääsisivät takaisin rajan takaa, eivät he tule enää koskaan palautumaan entiselleen, Dor toteaa.

Heroes of Israel: This is Dor, a massage therapist.

His escape included grabbing rifles off dead soldiers, picking up injured friends, and swerving into at least two terrorists on motorcycles to drive them off the road. A horror action film that Hollywood can’t even imagine.… pic.twitter.com/QCVYV76A6Z

— Yael Bar tur (@yaelbt) October 11, 2023