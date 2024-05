Iranin presidentti ilmeisesti kuollut onnettomuudessa

Iranin presidentti Ebrahim Raisi, ulkoministeri Hossein Amir Abdollahian, Itä-Azerbaidžanin maakunnan kuvernööri Malek Rahmati sekä muun muassa lentäjä, turvapäällikkö ja henkivartija ovat ilmeisesti menehtyneet helikopterionnettomuudessa.

Vainajia ei toistaiseksi ole löydetty.

Presidentin helikopterisaattue joutui sunnuntai-iltana onnettomuuteen.

Additional Drone Footage showing a Clearer Image of the Crash Site of the Late President of Iran, Ebrahim Raisi’s Helicopter which Crashed yesterday in Northwestern Iran resulting in the Death of all Passengers. pic.twitter.com/65a09HtiMC

— OSINTdefender (@sentdefender) May 20, 2024