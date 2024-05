Eliittisotilaat yrittävät pysäyttää hyökkääjän etenemisen Harkovaan

Toukokuun alussa venäläissotilaita alkoi virtaamaan Ukrainan pohjoisen rajan yli kohti Harkovaa. Yksi miljoonakaupunkia puolustavista joukoista on drooneja käyttävä eliittiryhmä, joka kutsuu itseään nimellä Peaky Blinders brittiläisen TV-sarjan mukaan. Asiasta kertoo The Times.

Harkovan edessä on pieni Lyptsin kaupunki, jota joukko koittaa nyt puolustaa. Se on elintärkeä myös Harkovan kannalta. Jos venäläiset onnistuisivat valtaamaan Lyptsin, voisivat he aloittaa sieltä Harkovan pommittamisen tykistöllä.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjällä on tällä rintamalla noin 50 000 sotilasta – ei riittävästi Harkovan valtaamiseen. Mikäli Venäjä kuitenkin onnistuisi pääsemään tykistönkantaman päähän Harkovasta, voisi se tehdä kaupunkiin jääneiden asukkaiden elämästä sietämätöntä.

Siksi venäläiset pitäisikin nyt pysäyttää.

Kansalliskaartiin kuuluvaa Peaky Blindersiä johtaa Oleksandr Zaliznjak. Maanviljelijänä työskennellyt sotilas asui lapsena alueella, jota hän nyt puolustaa, ja tuntee siksi alueen kinttupolut kuin omat taskunsa.

Peaky Blindersin sotilaat kertovatkin tappavansa ja haavoittavansa joka tusinoittain venäläissotilaita. Työ ei kuitenkaan ole helppoa.Jopa Lyptsiin pääsy on sotilaille haasteellista. Lava-autojen on ajettava 130 kilometriä tunnissa pitkin sorateitä, ja mukana on oltava myös droonintorjuntavälineitä.

Itse kylä on täysin tuhoutunut. Venäjä ampuu tykistöllään taukoamatta, eikä Lyptsissä olekaan enää yhtäkään vaurioitumatonta rakennusta.

Peaky Blindersin sotilaiden mielestä suurimman uhan muodostavat kuitenkin venäläiset liitopommit, joita hävittäjät voivat ampua jopa 80 kilometrin päästä. Maahan osuessaan ne tuhoavat kaiken 50-100 metrin säteellä.

Huhtikuussa tällaisia pommeja osui ukrainalaisten asemiin 3 200 kappaletta.

Kun liitopommit on ammuttu, ei niitä voi pysäyttää. Ukrainalaisilla ei ole riittävästi hävittäjiä tai ilmatorjunta-aseita.

Peaky Blinders hyödyntää puolustustaistelussa tehokkaasti edullisia drooneja. Joukolla on niin kranaattien tiputtamiseen tarkoitettuja drooneja kuin kertakäyttöisiä itsemurhadrooneja.

Päivän aikana sotilaat onnistuvat löytämään ryhmän eteneviä venäläisiä. He tiputtavat ensimmäisen kranaatin, joka tappaa yhden venäläisen ja pakottaa muut hakemaan suojaa. Yksi venäläissotilas heittää kypäränsä ja reppunsa pois ja pakenee. Lopulta pakeneva sotilas yrittää etsiä suojaa ojasta, jossa on piilossa myös muita venäläissotilaita.

Pian heidän niskaansa tipahtaa kranaatti. Yksikään ei selviä hengissä.

Kun drooneilla onnistutaan tappamaan venäläissotilaita, julkaistaan videot verkossa rahankeruutarkoituksessa. Mukana on myös Zaliznjakin kommenttiraita.

– Murskasimme juuri puolet vihollisryhmästä yhdellä tarkalla räjähdyksellä. Juuri nyt venäläinen 20 hengen hyökkäysryhmä yritti lähestyä Harkovaa. Heitä vastassa oli jalkaväkemme, ja syttyi tulitaistelu. Nyt he makaavat tuolla pellolla kuolemassa, Zaliznjak kommentoi.

Samaan aikaan ukrainalaiset kranaatinheittimet pommittavat lähestyviä venäläisiä. Pelottavan matalalla lentävä ukrainalaishelikopteri laukaisee raketteja ja kääntyy takaisin.

Venäläisten eliminoinnista onkin tullut drooneja käyttävälle ryhmälle pelinomaista. Viiden tunnin jälkeen joukon on siirryttävä takalinjaan, ja Zaliznjak harmittelee, että hän olisi halunnut yrittää vielä yhtä iskua venäläisten asemiin.

Yhden päivän aikana Peaky Blinders tappoi tai haavoitti 40 venäläissotilasta, mutta virta rajan yli jatkuu silti. Harkovan puolustus on vasta alkamassa.