Yli 1300 hyökkääjän kerrotaan kaatuneen tai haavoittuneen yhden päivän aikana

Pääesikunta kertoo Venäjän menettäneen sunnuntaina 1 320 miestä kaatuneina tai haavoittuneina.

Lisäksi hyökkääjän tappioiksi ilmoitetaan sunnuntaina kuusi panssarivaunua, 16 panssaroitua ajoneuvoa, 44 muuta ajoneuvoa, 37 erilaista tykistöasetta, yhden raketinheittimen, kaksi ilmatorjuntayksikköä ja 21 lennokkia.

Kaikkiaan Ukrainan armeijan pääesikunnan mukaan Venäjä olisi menettänyt viime viikon aikana 6 620 sotilasta kaatuneina tai haavoittuneina sekä muun muassa 50 panssarivaunua ja 95 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua, 229 erilaista tykistöjärjestelmää, 280 ajoneuvoa ja neljä raketinheitintä.

Koko sodan aikana Ukrainan mukaan Venäjä olisi menettänyt yli 467 000 miestä kaatuneina ja haavoittuneina.

Myös kalustotappiot ovat olleet suuria. Panssarivaunuja Ukraina kertoo tuhonneensa sunnuntaihin mennessä 7 285, panssaroitua ajoneuvoja 14 007, muita ajoneuvoja 16 109, tykistöaseita 11 985, raketinheittimiä 1 051 ja ilmatorjuntayksikköjä 778.

“When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive – to breathe, to think, to enjoy, to love.”

Marcus Aurelius

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to April 29, 2024. pic.twitter.com/Hn2c5m8RPB

— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 29, 2024