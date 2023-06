Erittäin epätavallista toimintaa Venäjän pohjoisessa tukikohdassa – ”Ketä he oikein pelkäävät?”

Venäjän laivasto on valmistellut yllättäen Ukrainan lähialueilla nähdyn kaltaisia puolustuksia tärkeään pohjoiseen sukellusvenetukikohtaan.

Arktisen Olenja Guban tukikohdan edustalle Murmanskin lähelle on nyt ilmestynyt samanlainen este, jollaisia Venäjä on pystyttänyt laivastotukikohtiinsa Mustallemerelle. Satelliittikuvien perusteella puolustukset on rakennettu viimeisen parin kuukauden aikana.

Asiasta Naval Newsin artikkelissaan kertova laivastoasiantuntija H. I. Sutton pitää toimintaa erittäin epätavallisena ja odottamattomana. Suttonin mukaan kyse ei ole vähäpätöisestä asiasta.

– Venäjä lisää monimutkaisia puolustuksia arktisiin sukellusvenetukikohtiin Krimin jne. tapaan. On epäselvää, ketä he oikein pelkäävät, Sutton sanoo.

Esimerkiksi miehitetyn Krimin Sevastopolin sotilassatamaa suojataan nykyisin useilla kerroksilla kelluvia esteitä ja torpedoverkkoja. Tukikohdan edustalle on tuotu myös lisää puolustusaseita. Raskaita puolustuksia ryhdyttiin pystyttämään sen jälkeen, kun Ukraina iski Sevastopolin venäläisaluksia vastaan miehittämättömillä pommiveneillä viime syksynä.

Olenja Guba on niin sanottu suljettu kaupunki, johon tavallisilla venäläisillä ei ole asiaa. Se on toiminut Venäjän sukellusveneiden arktisena tukikohtana kylmän sodan ajoista lähtien. Siellä pidetään nykyisin muun muassa monia Venäjän salamyhkäisen GUGI-laitoksen erikoissukellusveneitä ja muita aluksia.

Virallisesti syvänmeren tutkimukseen keskittyvä GUGI vastaa tiettävästi todellisuudessa erilaisista salaisista tiedusteluoperaatioista. Tukikohdan edustalla sijaitsevat myös Venäjän laivaston merinisäkäsohjelman valasaitaukset. Norjan rannikolla huhtikuussa 2019 havaitun kesyn maitovalaan uskotaan karanneen juuri Olenja Gubasta.

Verkkouutiset on julkaissut aiemmin satelliittikuvia ja kertonut tukikohdasta alta löytyvässä jutussa.

Sotavalaita ja salaisia sukellusveneitä – Venäjän pohjoinen tukikohta kuvissa (VU 6.9.2019)

Video kuin toimintaelokuvasta – Näin Venäjän laivaston kimppuun iskettiin



***BREAKING*** #Russia is adding elaborate defenses to Arctic submarine bases as in Crimea etc. unclear who they are afraid of. This is unusual and not trivial

Sentinel-2 imagery of Olenya Guba earlier today shows that the Delta Stretch SSAN Podmoskovye was still missing, presumably at sea at that time.

Interestingly, and can't remember seeing this here before, possible net/boom across the bay.

The Severodvinsk has departed. pic.twitter.com/BDjEOvwACx

— The Lookout (@The_Lookout_N) June 4, 2023