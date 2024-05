Venäläisarvio: Näin Vladimir Putin aikoo voittaa sodan

Venäläistutkija Tatiana Stanovaya katsoo Venäjän yrittävän hyötyä tulitauosta Ukrainassa. Stanovaya on Venäjä-tutkija sekä Venäjään keskittyvän tieto- ja analyysipalvelu R.Politikin perustaja.

Stanovaya viittaa Reutersin uutiseen, jonka mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin toivoo tulitaukoa nykyisille rintama-asemille.

Stanovaya muistuttaa, että Putin on jo viime syyskuusta lähtien osoittanut halukkuutta neuvotella, mutta vasta viime aikoina korostanut, että tulitaukoa ei tulisi käyttää Ukrainan aseistamiseen.

– Kuten kirjoitin useaan otteeseen, Putin ei ole koskaan aikonut ottaa valtaansa koko Ukrainaa väkisin – muuttumaton ajatus on, että Ukrainan on lopetettava vastustaminen ja ryhdyttävä keskustelemaan antautumisensa ehdoista, Stanovaya toteaa viestipalvelu X:ssä.

Stanovaja katsoo Putinin hyötyvän tulitauosta. Venäjä voisi vahvistaa otettaan miehitetyillä alueilla, heikentää Ukrainan johtoa poliittisesti, vähentää lännen motivaatiota toimittaa aseita Ukrainalle ja tehdä uusien joukkojen siirroista turhia.

– Näin Putin aikoo voittaa sodan, Stanovaya toteaa.

Stanovayan mukaan, mikäli länsi jättää nämä signaalit huomiotta eikä pakota Kiovaa neuvotteluihin, Venäjä saattaa syksyllä liittää itseensä Harkovan alueen, käyttäen samaa menettelyä kuin syyskuussa 2022 neljän muun Ukrainan alueen kohdalla. Tällä Venäjä pyrkii osoittamaan, että tilanteen kärjistämisen hinta nousee, jos sen signaaleja ei huomioida.

