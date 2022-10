Video kuin toimintaelokuvasta – Näin Venäjän laivaston kimppuun iskettiin

Ukrainan kerrotaan iskeneen poikkeuksellisella tavalla Venäjän Mustanmeren laivaston alusten kimppuun niiden päätukikohdassa Sevastopolissa miehitetyllä Krimillä.

Iskussa käytettiin tiettävästi useita miehittämättömiä räjähteillä varustettuja veneitä. Sosiaalisessa mediassa kiertää hurjia videoita, joiden kerrotaan näyttävän iskun (alla). Eräällä videolla miehittämätön vene kulkee aallokossa samalla kun ammukset ryöpyttävät vettä sen ympärillä.

Yksi tällainen kamikaze-alus huuhtoutui rantaan Krimillä kuukausi sitten. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa. Kauko-ohjattava alus löytyi aivan Sevastopolin sotilassataman sisäänkäynnin luota. Se oli siis lipsahtanut Venäjän puolustusten läpi. Asiantuntijat arvioivat tuolloin, että tällaisia vaikeasti havaittavia aluksia voitaisiin käyttää tehokkaasti venäläisaluksia vastaan.

Lauantain iskun aiheuttamista tuhoista ei ole varmuutta. Venäjä on väittänyt torjuneensa iskun ja myöntänyt ainoastaan yhden miinanraivaajan vaurioituneen. Sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden ja tietojen perusteella iskun ykköskohde olisi taas ollut venäläisfregatti Admiral Makarov. Erään videon (alla) väitetään näyttävän osuman Makaroviin.

Esimerkiksi ISW-ajatushautomo on huomauttanut, että Venäjä oli pitkään hiljaa myös ukrainalaisten upottaman Mustanmeren laivaston silloisen lippulaiva Moskvan tuhosta.

Unbelievable footage from one of the marine drones used in the attack on Russia’s Black Sea Fleet in Sevastopol. (Via Ukrainian journalist Andriy Tsaplienko) Full story: https://t.co/YdtcFELiSy pic.twitter.com/Nw5YbHeQMU — James Waterhouse (@JamWaterhouse) October 29, 2022

Ukraine released a video from today’s attack on Sevastopol. It shows a naval drone targeting the Black Sea Fleet’s Admiral Makarov Project 11356 frigate, which Russian sources said was damaged (it replaced the Moskva as the Black Sea Fleet’s flagship). https://t.co/zdAeWUvDrb pic.twitter.com/TNnIu4OIap — Rob Lee (@RALee85) October 29, 2022